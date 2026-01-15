Número récord de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

La cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió a crecer y alcanzó niveles récord, según los resultados de un relevamiento oficial difundido por la gestión de Jorge Macri. El informe reveló que el mayor incremento no se dio en quienes duermen a la intemperie, sino en la población que asiste a los Centros de Inclusión Social (CIS), los paradores transitorios.

El censo fue realizado en noviembre del año pasado por 85 equipos del Gobierno de la Ciudad, que relevaron tanto a personas que pernoctan en la vía pública como a quienes reciben alojamiento en los centros oficiales. Al comparar los datos con la medición de mayo, se registró un aumento general de la población en situación de calle, con una dinámica que expone un deterioro social sostenido.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de personas que duermen en la vía pública creció un 3% en el último semestre. Sin embargo, el dato más significativo es que la población alojada en los CIS aumentó un 20% en el mismo período. Según el informe oficial, el 94% del crecimiento total de personas en situación de calle se explica por el incremento de la asistencia en los Centros de Inclusión Social, mientras que solo el 6% corresponde a nuevas personas registradas en la vía pública.

La comparación histórica muestra la magnitud del problema. En noviembre de 2017, cuando se realizó el primer censo con esta metodología, se habían registrado 636 personas en la vía pública y 966 en paradores. Ocho años después, las cifras se dispararon: 1.613 personas durmiendo en la calle y 3.563 alojadas en los CIS, lo que marca un empeoramiento sensible del escenario social en la Ciudad de Buenos Aires.

Los Centros de Inclusión Social

Durante 2025, la administración de Jorge Macri incorporó diez nuevos Centros de Inclusión Social, lo que permitió ampliar la capacidad del sistema en más de 4.900 plazas. Desde el Gobierno porteño destacan que esta expansión explica buena parte del crecimiento en la cantidad de personas asistidas, indicó la agencia Noticias Argentinas. No obstante, los números también reflejan que la demanda de ayuda estatal sigue en aumento, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social.

El censo muestra una fuerte concentración territorial. La mitad de las personas en situación de calle se encuentra en las comunas 1 y 3, que abarcan barrios céntricos y del sur de la Ciudad como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro, Balvanera y San Cristóbal. Perfil etario y origen de las personas censadas

En cuanto a la edad, el 80% de las personas relevadas tiene entre 19 y 59 años, mientras que el 8% supera los 60 años, un dato que refuerza la preocupación por el impacto del fenómeno en adultos mayores. Respecto del lugar de nacimiento, el informe indica que el 67,1% nació fuera de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 31,9% es oriundo del distrito porteño.