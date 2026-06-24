Municipales denuncian persecución y hostigamiento por parte de las autoridades de Valle Viejo

En el marco de un conflicto salarial que continúa sin resolución en la provincia de Catamarca, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo denunció públicamente situaciones de persecución y hostigamiento por parte de la Municipalidad local, encabezada por la intendenta Susana Zenteno.

La secretaria adjunta del gremio, Verónica Herrera, confirmó que se realizaron presentaciones formales ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL), en las que se exponen las presuntas irregularidades y el accionar de la comuna durante la vigencia de la conciliación obligatoria.

Según lo expresado por la dirigente sindical al medio Catamarca Actual, las medidas y actitudes denunciadas por el SOEM vulnerarían lo establecido en el marco de la instancia de conciliación, lo que agrava aún más la situación entre las partes.

Los trabajadores advierten por incrementos menores a lo de otros municipios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) local busca equiparar el índice general del 15% que otorgaron otros intendentes. “El aumento en Valle Viejo apenas superó el 10%”, señaló el secretario General de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, quien cuestionó la falta de convocatoria a paritarias.

Arévalo señaló que desde hace más de un año Valle Viejo no convoca a ninguna negociación salarial: “El municipio fijó aumentos por debajo de la media, las y los municipales de Valle Viejo están en desventaja con sus pares de otras comunas y por eso exigiremos de mínima que se readecuen la última pauta salarial”, aseguró en declaraciones para medios locales.

Por su parte, la intendenta Zenteno defendió las medidas otorgadas por el municipio: señaló que los trabajadores recibieron una suba salarial del 6% el mes pasado, que percibirán el aguinaldo durante junio y que en julio se aplicará otro aumento del mismo porcentaje.

Asimismo, indicó que se analiza el pedido vinculado al premio de $20 mil y cuestionó cualquier tipo de presión durante la negociación: “Estamos haciendo siempre todo lo posible y lo vamos a seguir haciendo. Sin amenazas, persecuciones ni aprietes”, afirmó. Este miércoles, ATE participará de la audiencia de conciliación obligatoria que se llevará adelante en la Dirección de Inspección Laboral (DIL).

Jalil busca utilizar fondos estatales para el traspaso de trabajadores al sector privado

Mientras el vaciamiento del Estado en la provincia de Catamarca se alinea con lo que ocurre a nivel nacional, el gobernador Raúl Jalil se encuentra en el ojo de la tormenta luego de anunciar un proyecto de ley que busca incentivar el traspaso de trabajadores estatales al ámbito privado. "Nosotros estamos enviando a la Legislatura la posibilidad de que le paguemos el 50 por ciento del sueldo a los empleos públicos que quieran ir directamente a trabajar al sector privado", señaló el mandatario provincial.

Según explicó Jalil en declaraciones para medios locales, el esquema pretende facilitar una transición gradual desde el empleo estatal hacia actividades privadas, garantizando un ingreso complementario financiado por las arcas estatales. Desde la visión oficial, el mecanismo permitiría reducir progresivamente la planta pública sin generar un impacto abrupto sobre los trabajadores, al tiempo que ofrecería a las empresas un incentivo para contratar personal.

No obstante, la propuesta abre una discusión más profunda sobre la estructura económica del territorio catamarqueño. Lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador parece haber apostado todas sus fichas a la única carta de la minería.

La iniciativa se apoya en la expectativa de que el sector minero se convierta en el principal motor de generación de empleo durante los próximos años. El gobernador destacó que la estabilidad macroeconómica y las ventajas otorgadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mejoraron las condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo, especialmente en el sector del litio.

Si bien la minería promete inversiones y actividad productiva, diversos especialistas advierten que este tipo de sectores suelen generar una cantidad limitada de empleos directos en comparación con el volumen de recursos movilizados. Por ello, surge el interrogante de si el crecimiento minero será suficiente para absorber una parte significativa de los empleados estatales.