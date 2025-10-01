Represión en el Congreso: detuvieron a un jubilado en la marcha de los miércoles

Efectivos de seguridad avanzaron con escudos y gases lacrímogenos sobre los jubilados que se habían concentrado en los alrededores del Congreso como cada miércoles para repudiar las medidas de ajuste del presidente Javier Milei. Al menos un jubilado fue detenido mientras los policías se hacían paso tirando directamente a las caras de los manifestantes.

"Como siempre, intentábamos dar la vuelta y me agarraron entre cuatro gendarmes, me patean la espalda, me pegaron los federales también", remarcó Víctor en declaraciones televisivas desde el camión, antes de ser trasladado tras la detención. "Te pegan. Es una locura lo que están haciendo", sumó otra jubilada al denunciar la represión.

Otro jubilado que habló con C5N, cuyo nombre es Eduardo, expresó: "Venimos porque ganamos 300 lucas y no tenemos ni para los remedios". "No tenemos para comer, no tenemos para los remedios. Venimos acá como podemos y le tiran dos veces gas en la cara", sumó, mientras señalaba a otro adulto mayor afectado por los gases que le habían tirado directo a los ojos.

"¿Sabés por qué están todos? Porque estamos solos. Si estuvieran los estudiantes, si estuvieran otros trabajadores, no nos tocan. Pero estamos solos, por eso vienen a pegarnos. Por eso se deleitan en pegarnos", agregó Eduardo.

También habló con C5N otro hombre, visiblemente indignado con el accionar de las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich. "Es una vergüenza. Le tienen miedo a que vengamos acá a reclamar. Siempre es así, siempre nos reprimen", dijo a C5N y agregó: "Y además nos han liquidado los pocos haberes que queríamos pedir en la Cámara de Diputados".

Las organizaciones de jubilados habían mencionado en su convocatoria el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento de Universidades Nacionales. "La CGT y CTA deben convocar a un verdadero plan de lucha y huelga general", expresó el Plenario de Trabajadores Jubilados, que agregó: "Fuera Milei y los gobernadores ajustadores y coimeros".