Denuncian que el hijo de Lorena Villaverde amenazó con un arma a sus compañeros de colegio

La directora del colegio secundario Estación Limay, en la provincia de Río Negro, denunció que el hijo de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde amenazó de muerte a sus compañeros y la Fiscalía de turno de la provincia dispuso diversas medidas de seguridad en medio de una ola de ataques en diferentes escuelas del país.

Fuentes del caso informaron que la directora radicó la denuncia ante la Comisaría Cuarta luego de que el alumno de segundo año advirtiera a los estudiantes que concurriría a la escuela con un arma para matarlos. En este contexto, la Fiscalía N°1, a cargo de la fiscal Eugenia Vallejos, solicitó al establecimiento de la calle Ingeniero Krause 450 que implemente medidas de prevención y seguridad.

“Se dio inmediata intervención a a organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía, y a los organismos proteccionales como SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de este medio.

A su vez, señalaron que el menor de edad no es punible: mientras tanto, este viernes hubo clases con normalidad y el implicado no concurrirá a la escuela durante el proceso. Efectivos de la Policía de Río Negro custodian las inmediaciones del colegio, al tiempo que un grupo de padres se autoconvocó para reclamar intervención ante estas situaciones.

El descargo de Villaverde

La presentadora de La Nación Más, Cristina Pérez, afirmó durante la tarde se comunicó con Villaverde, que le comentó que estaba "dirigiéndose al establecimiento educativo para hablar con las autoridades de la institución" y "envió mensajes a las familias, agradeciendo por la preocupación". Por otra parte, dijo que "está viviendo esta situación con profundo dolor y angustia muy grande por la situación que está viviendo su hijo y por el contexto de hostigamiento que viene recibiendo desde hace tiempo"

Pérez contextualizó sobre la presunta vinculación de Villaverde con el acusado de narco Fred Machado y la causa que tuvo en Estados Unidos en 2003 por posesión de cocaína y según indicó "tuvo consecuencias serias en cuanto al contexto de relación con su hijo".

Según trasmitió Pérez, "desde el año pasado el chico recibió agresiones verbales", como "no servís para nada", "te vamos a hacer echar", burlas por su "dificultad al su caminar" e "insultos hacia su madre". La diputada afirmó que mantuvo "reuniones ante la institución donde encontró acompañamiento" y que se "contactó con la madre de uno de los chicos involucrado, que según le dijo no estaba al tanto lo que estaba ocurriendo".

Quién es Lorena Villaverde

Villaverde llegó al cargo de diputada nacional por Río Negro a través de la lista de LLA en las elecciones de 2023. Tras ser bendecida por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para ser titular del partido violeta en su provincia, fue electa senadora en 2025.

Sin embargo, luego de que creciera la exposición del presunto vínculo de Villaverde con Machado, que financió la campaña del ex diputado José Luís Espert en 2019, LLA en el Senado optó por no apoyar el pliego de la rionegrina en la Cámara alta.

La diputada decidió, finalmente, renunciar a su cargo obtenido en 2025 y retirar la dimisión a la banca lograda en 2023.