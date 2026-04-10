Mostró su arma por WhatsApp y generó preocupación en un colegio: formaba parte de True Crime Community

En las últimas semanas, se conoció la existencia de True Crimen Community, un grupo digital de adolescentes y jóvenes que glorifican la violencia y las masacres escolares como la ocurrida en el Institute Columbine (Estados Unidos) en 1999. Funciona como una subcultura en la plataforma Discord y se confirmó que el adolescente de 16 años que mató a un estudiante en la escuela Escuela Normal N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe, formaba parte de dicha comunidad.

Ahora se informó que otro joven que amenazó con realizar un tiroteo -esta vez en el Instituto Domingo Salvio de Aldo Bonzi, La Matanza-, también era miembro.

Se trata de un exalumno de ese colegio que, según informaron los denunciantes, envió a un grupo de WhatsApp fotografías suyas armado y un mensaje amenazando de muerte a todos sus compañeros de curso. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la madre de una de las jóvenes que se encontraba en ese chat, declaró ante la Policía que el hecho tuvo lugar hace 20 días.

Según su testimonio, el adolescente habría mandado imágenes de armas y audios diciendo que cometería una masacre en el colegio y que si bien no lo había podido hacer el miércoles de esa semana, volvería para concretarlo.

Con esta información, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) envió una patrulla policial para montar una guardia en la puerta del Instituto y comenzó a realizar las investigaciones pertinentes para determinar la identidad del alumno y su edad. Se pudo constatar que el joven no acude a ese colegio desde hace dos años.

La Justicia ordenó también un allanamiento en la casa de sus padres, al mismo tiempo que le secuestraron el celular al menor. Tras realizar un detallado peritaje se descubrió que el joven pertenecía al grupo True Crime Community. Las autoridades policiales dispusieron que el adolescente no salga de su vivienda y quede bajo el control de miembros de la Fiscalía que investiga el caso y de personal del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Investigan el grupo True Crime Community y otro caso de violencia en Tucumán

Tras el tiroteo en la escuela de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dieron una conferencia de prensa para dar detalles acerca de la investigación del grupo al que pertenecía que el joven de 16 años que mató a Ian Cabrera. La ministra aseguró que se trata de una organización criminal transnacional de jóvenes y adultos que "investigan, analizan y planifican" ataques con armas de fuego.

"Lo que sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos", indicó Monteoliva.

Mientras la investigación de los casos en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe continúa, este martes se registró otro episodio de violencia en Tucumán. Un adolescente de 17 años llevó un revólver cargado al colegio El Salvador de San Miguel de Tucumân. Fueron un grupo de albañiles -que trabajan en el lugar- quienes vieron al joven con el arma y rápidamente advirtieron a las autoridades del colegio y a la policía.

Se montó un operativo de emergencia y se evacuó a todos los alumnos de la institución. En tanto, el joven entregó el arma a los oficiales y admitió que había sido su hermano el que se la había entregado.