Emilio Peña, experto en activación celular: "A qué edad te enteraste que de que si hacés esto reducirás la inflamación y mejorarás la circulación".

Emilio Peña, experto en activación celular y dilvulgador en redes sociales, compartió a través de su cuenta de Instagram un truco para aliviar la hinchazón y mejorar la circulación: rodar una botella de agua congelada en los pies. "¿A qué edad te enteraste de que si haces esto reducirás el cansancio, mejora la circulación, reduce la inflamación, reduce el estrés y te recupera rápido de lesiones?", expresó el especialista.

Según explicó Peña, rodar una botella congelada con la planta de los pies activa mecanismo de alivio en el cuerpo. Y es que, al combinar los efectos del frío con el automasaje, la inflamación se reduce y así el consecuente dolor en pies y piernas. Lo mejor de todo es que, además de aliviar la inflamación, estimula la circulación, fundamental para aquellos que tienen trabajos muy sedentarios y permanecen sentados por largas horas.

Rodar una botella con la planta de los pies trae grandes beneficios.

Por último, Peña indicó que rodar una botella congelada también tiene efectos mentales, y es que dedicar unos minutos a uno mismo favorece a reducir el estrés y aumenta la sensación de bienestar general. Un simple truco para cerrar una extensa jornada e ir relajado a dormir.

Por qué el frío ayuda a bajar la inflamación y mejora la circulación

Cuando se aplica frío en una zona del cuerpo, se produce una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se contraen. Esto reduce el flujo de sangre en el área afectada y, en consecuencia, disminuye la hinchazón y la inflamación. Este mecanismo es clave en lesiones como esguinces, golpes o dolores musculares.

Además, el frío tiene un efecto analgésico, y es que, al disminuir la actividad de las terminaciones nerviosas, reduce la sensación de dolor. Por eso, es común que se recomiende aplicar hielo durante los primeros minutos posteriores a una lesión. Una buena manera para evitar quemaduras es con una compresa.

Aunque puede parecer contradictorio, el frío también favorece la circulación sanguínea. Esto sucede porque, tras la vasoconstricción inicial, el cuerpo reacciona con una vasodilatación posterior para recuperar la temperatura normal. Este proceso estimula el flujo sanguíneo y ayuda a oxigenar mejor los tejidos.

A largo plazo, la exposición controlada al frío puede fortalecer el sistema circulatorio, mejorar el retorno venoso y reducir la sensación de piernas cansadas. Por eso, rodar una botella con agua congelada con la planta de los pies, activa la circulación y reduce la hinchazón en pies y piernas.