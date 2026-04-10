Andy Kusnetzoff habló de su posible regreso a Telefe.

Uno de los ciclos más icónicos de los últimos años podría regresar a Telefe: "PH: Podemos Hablar", el programa de Andy Kustenzoff que supo competirle de igual a igual a las noches de Mirtha Legrand, siendo ambos de una temática similar.

Mucho se habló respecto a esta posibilidad, que ya empezó a ilusionar a los fanáticos del formato. Es por ello que en diferentes medios buscaron la opinión más buscada: la del reconocido conductor. Este último brindó declaraciones en un móvil de Sálvese Quien Pueda y dejó su parecer sobre un eventual retorno de PH.

"Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara", comentó primeramente quien también lleva adelante Perros de la Calle en Urbana Play. Al respecto, sumó: "Todavía ni idea, falta, pero es bueno volver".

"Cuando te va bien, volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", cerró Andy Kusnetzoff. "Ya lo están dando como confirmado", acotó Yanina Latorre una vez culminado el tape.

¿Vuelve Podemos Hablar a Telefe?

Podemos Hablar regresaría a Telefe.

Juan Etchegoyen, en Mitre Live, fue quien encendió la mecha de este rumor. "Regresará, según mi información, en muy poco tiempo”, fue lo que reveló el trabajador de prensa, alegando que "la semana pasada Andy dio el ok para hacerlo, me dicen que está muy motivado, con muchas ganas de hacerlo". "Lo único que falta, me cuentan desde el canal de las tres pelotas, es que el canal acepte el presupuesto", profundizó al respecto.

La producción estará a cargo de Kuarzo y, aunque no hay información alguna sobre qué días o en qué horarios se emitiría, Etchegoyen supuso que podría respetar los que tenía: los sábados a la noche. Por otra parte, deslizó sobre el debut: "La idea es que vuelva antes del Mundial, así que esto es ya. Esto es inminente”.