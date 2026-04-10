Ante posible paro de camioneros, el Gobierno se desentiende: "No tenemos injerencia"

Ante la amenaza de camioneros de convocar a un paro en todo el país en medio de la cosecha de soja, el Gobierno Nacional salió a aclarar que no tiene "injerencia" en la discusión por el precio de las tarifas que los transportistas cobran por llevar mercadería. Entre sus reclamos también están los "aumentos impagables" de combustible y los altos peajes por "destrozadas" rutas nacionales.

"La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía recuerda que, desde el año pasado, no tiene injerencia en la tarifa de referencia del transporte automotor de cargas, la cual es acordada entre productores y prestadores del servicio", informó la cartera en un comunicado.

En el texto, la Secretaría recordó que desde 2025 se decidió eliminar la Mesa de Negociación de la tarifa de referencia de los transportistas porque "los propios actores la consideraban poco funcional y la percibían como una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema".

"Ante la necesidad de consolidar un ámbito de negociaciones privadas sin intervención estatal, se dispuso su eliminación, en línea con los pedidos de las cámaras del sector", señaló el Gobierno, y luego resaltó que por ese motivo la Secretaría "dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes".

El comunicado de la Secretaría de Transporte se conoce en medio de una fuerte protesta que comenzó a preocupar a toda la cadena agroexportadora de distintas partes del país.

Camioneros protestaron en rutas del interior

En plena cosecha de soja, maíz y girasol, transportistas de granos autoconvocados se concentraron en distintas localidades claves del circuito oleaginoso como Quequén y Bahía Blanca. Los camioneros realizaron distintas medidas de fuerza en los accesos al puerto, con retenciones y bloqueos parciales que dificultaron el ingreso de mercadería.

"Paro. ¿Hay otra opción? Aumentos impagables sin ajuste de tarifa. Matriz de costos colapsada: trabajamos a pérdida. Pagamos peajes por caminos destrozados. Exigimos mesa de diálogo y actualización tarifaria de emergencia", alertó la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), uno de los grupos que protestan.

Según recabaron otros medios, también se dieron protestas activas en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Misiones y otras provincias.

Su reclamo se centra en que las cámaras empresarias les paguen más por cada viaje, que tiene cada vez costos más elevados, siendo uno de ellos el combustible. Por la suba del gasoil de casi 25% en los últimos meses, influenciado en parte por la guerra en Medio Oriente, los camioneros aseguran que sus viajes son poco rentables.