Protesta de camioneros amenaza con paralizar los puertos de Quequén y Bahía Blanca

El conflicto de los transportistas de granos en el Puerto de Quequén comienza a intensificarse y ya despierta preocupación en toda la cadena agroexportadora, extendiéndose también a Bahía Blanca. En plena cosecha gruesa, las protestas impactan en la logística y amenazan el normal desarrollo de las exportaciones, particularmente en uno de los principales puertos del país.

En este marco, camioneros autoconvocados realizan medidas de fuerza en los accesos al puerto, con retenciones y bloqueos parciales que dificultan el ingreso de mercadería. La situación provoca no solo demoras, sino también incertidumbre entre productores, exportadores y operadores logísticos.

Los transportistas señalan que enfrentan un escenario crítico, impulsado por el fuerte aumento de los costos. El principal problema es el combustible, por la suba del gasoil de entre un 20% y un 25% en los últimos meses, especialmente a raíz de la guerra en Medio Oriente, lo que impactó de lleno en la rentabilidad del sector. En este contexto, el sector transportista alertó que su actividad está en riesgo si no se toman medidas.

El conflicto se centra en la ausencia de una actualización tarifaria acorde al incremento de costos. Los transportistas piden al Gobierno subas por encima del 10% propuesto y advierten que deberían ubicarse en torno al 30%. Pero las negociaciones con el sector agroexportador no avanzaron, lo que generó una mayor conflictividad, ya que las protestas se expandieron más allá de Quequén.

En este sentido, en los últimos días comenzaron a registrarse complicaciones en otros puntos clave como Bahía Blanca, Necochea y distintas localidades del sur, donde también se produjeron bloqueos y demoras en la descarga de granos.

Frente a este escenario, las principales entidades del sector, entre ellas la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la industria aceitera, manifestaron su preocupación por el impacto directo de estas medidas sobre la operatoria portuaria y el comercio exterior. Especialmente porque el conflicto ocurre cuando el país está entrando en el momento de la cosecha gruesa, clave para el ingreso de divisas.

Camioneros: de cuánto es la paritaria en abril

El Sindicato de Camioneros cerró un nuevo acuerdo paritario para el primer semestre de 2026 que establece un incremento total del 10,5%, con subas distribuidas de manera escalonada entre marzo y agosto. En este esquema, abril marca un nuevo ajuste en los salarios del sector, consolidando la actualización de los haberes.

El entendimiento fue firmado entre el gremio y las principales cámaras empresarias del transporte: la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Dentro del esquema acordado, abril incorpora una suba del 1,8% sobre los salarios básicos. Este incremento se suma al 2% otorgado en marzo, en el inicio del cronograma paritario.

El acuerdo prevé aumentos mensuales hasta agosto, con el siguiente esquema: