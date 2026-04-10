La reflexión de la Mona Jiménez sobre el peronismo que sorprendió a Pampita.

La Mona Jiménez compartió un lado poco conocido de su infancia en una entrevista que le brindó a Pampita. Uno de los más grandes referentes del cuarteto, sino el máximo, rememoró las duras condiciones económicas que atravesaba su familia cuando él era tan solo un niño y el rol que Evita Perón tuvo para mejorar su pasar.

El músico reveló que no tenían instalaciones básicas, entre ellas el baño, por lo que debían higienizarse en un fuentón. Sin embargo, todo cambió cuando Evita les dio una vivienda digna, con inodoro y ducha incluidos, algo que era desconocido para ese niño que luego de convertiría en uno de los referentes musicales más importantes de Córdoba.

La Mona Jiménez, reconocido artista cordobés.

La relato de la Mona Jiménez vinculado al peronismo

"Para mí todo el mundo tenía pozo ciego, para mí no existía un inodoro, no sabía que existían esas cosas. Mi papá cumplía 25 años de trabajar en EPEC y dijo 'me van a dar una casa'", expuso. Tras mencionar que fue Evita quien se las dio, contó que mientras recorrían su nuevo hogar "mi papá abre la puerta y me dijo 'acá es para hacer tus necesidades, nunca más vas a estar en un pozo ciego'".

En esa misma línea tan sensible, comentó: "Cuando me metí a la ducha por primera vez, ¡qué felicidad! Me quedé como veinte minutos ahí disfrtutando del agua caliente, con shortcito y todo", contó Jiménez en su relato tan vívido.

El caso de La Mona es el ejemplo de muchas familias cuyas vidas mejoraron gracias al acceso a una vivienda que les permitiera tener las necesidades básicas cubiertas. Este segmento de la nota se viralizó en las redes sociales, generando una oleada de mensajes emotivos entre miles de usuarios.

