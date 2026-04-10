La crísis interminable de Adorni impactó en LLA de la Ciudad

Las sucesivas revelaciones sobre las presuntas irregularidades del patrimonio de Manuel Adorni persiguen como sombra a La Libertad Avanza (LLA) y a los hermanos Javier y Karina Milei. El escándalo tiene impacto en la representación del partido violeta en la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde la gran hermana del oficialismo preparaba al Jefe de Gabinete como su potencial candidato a jefe de Gobierno porteño para el 2027.

"No somos una isla", señalaron a El Destape voces de LLA con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, respecto al impacto que tiene el caso Adorni. Según ampliaron, la orden bajada por Pilar Ramírez, jefa de la bancada mileista en la Legislatura, fue la de no salir a responder los cuestionamientos de la oposición al Jefe de Gabinete, al que en Casa Rosada deciden sostener.

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Ramírez es la referente de LLA en la Ciudad de Buenos Aires y responde directamente a Karina Milei, titular del partido violeta. La legisladora trasmitió que la postura será aclarar que la situación de Adorni está en manos de la Justicia, que tendrá que definir si hace lugar a las acusaciones respecto al viaje de la esposa del ex vocero a Nueva York en el avión presidencial, los viajes a Punta del Este en aviones privados, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos.

Adorni se impuso en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de mayo con poco más de 30 puntos, superando por casi 3 por ciento Leandro Santoro, que nucleaba al peronismo kirchnerista, y a Silvia Lospennato, que representaba al oficialismo porteño del PRO.

A fines de marzo, antes de que escalaran las revelaciones sobre el patrimonio e irregularidades en los movimientos del Jefe de Gabinete, LLA difundió una imagen de Ramírez recibiendo de Adorni un paquete de leyes "reformistas" para plasmar en la Legislatura porteña. La foto decía a quién veía Karina como su alfil en la Ciudad para buscar desterrar al PRO del clan Macri.

"Es una persona que no viene de la política. Los que venimos de la política tenemos el cuero mas duro, nos hemos comido operaciones y muchas cosas", dijo esta tarde en Córdoba la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, en el primer esbozo de diferenciación de parte de un integrante del elenco oficialista con el ex vocero caído en desgracia.

Fuentes que tienen diálogo con la ex ministra de seguridad trasmitieron su sorpresa cuando Karina Milei la llamó y le dio a entender que había que empezar a activar la campaña en la Ciudad con miras al 2027. Meses atrás, la senadora le había expresado al ex vocero que no se iba a interponer en su instalación en la Ciudad, promovida por la gran hermana del oficialismo.

"Se hiceron los boludos. Antes no nos daban bola y ahora nos integran a todos", se quejaron desde la tropa bullrichista. Voces que conocen a la ex ministra señalan que Bullrich no va a levantar el perfil porque no es el momento electoral. Solo se moverá en Ciudad como senadora de ese distrito.

Si bien reconocen que impactó en sus números el caso Adorni, al igual que a otros miembros del oficialismo, sabe que en algunas encuestas que le llegan está por encima del propio Milei. Este dato no fue ajeno a Karina Milei, que mira con recelo cualquier avance del protagonismo de la jefa de la bancada oficialista en el Senado.