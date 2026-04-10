Mientras la Justicia sigue avanzando en la causa por enriquecimiento ilícito en la que es investigado Manuel Adorni, la senadora libertaria Patricia Bullrich reconoció que el escándalo "sin duda genera un impacto" en el gobierno de Javier Milei. "Es duro, para él y todos atravesar este momento", deslizó. La jefa de los senadores de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que el jefe de Gabinete "está muy tocado" pero que Javier Milei decidió "mantenerlo en el cargo".

"El Presidente ha tomado una decision que es mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente en su familia, pero esa es la decisión tomada", dijo Bullrich ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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