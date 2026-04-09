Ordenan levantar el secreto bancario de Adorni y su esposa

Mientras se siguen conociendo detalles de los inmuebles que adquirió Manuel Adorni desde que se convirtió en funcionario nacional y se filtran datos de los vuelos de vuelta del viaje a Nueva York para el Argentina Week, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y el juez Ariel Lijo lo autorizó. El objetivo es avanzar en la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, accediendo a cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y otra información financiera.

El levamiento del secreto fiscal y bancario, con el que se analizará en detalle la situación patrimonial de Adorni, también alcanzará a su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con quien comparte el departamento de Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. La medida busca permitir a los investigadores acceder a datos precisos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales vínculos con billeteras virtuales, según informó Noticias Argentinas.

Se trata de una instancia clave dentro del expediente, orientada a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y cotejarla con la información presentada ante los organismos de control. El objetivo será constatar si hubo o no enriquecimiento ilícito en la obtención de sus propiedades.

En simultáneo, la fiscalía requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) datos sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti. El pedido busca acceder a registros oficiales que permitan corroborar ingresos, bienes y movimientos financieros correspondientes al período bajo análisis.

En concreto, se busca reconstruir el funcionamiento de la operación inmobiliaria desde su inicio, para determinar de qué manera el inmueble de Miró terminó en manos de Adorni, ya que lo habría adquirido a través de un anticipo de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año y sin interés.

Nuevos datos y dudas sobre sus viajes

Por otro lado, trascendió nueva información que recibió la Justicia sobre el vuelo de regreso de Adorni y su esposa desde Estados Unidos tras su asistencia a la Argentina Week, realizado entre el 9 al 12 de marzo en Nueva York.

Según publicó Infobae, la Justicia ya tiene la documentación que demuestra que el monto total de los pasajes excedió los 10.000 dólares: el ticket del jefe de Gabinete fue emitido por 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti alcanzó los 5.154,55 dólares. En relación con la reserva, figura vinculada a "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de 'MISIÓN OFICIAL'".

Ese portal afirmó que Adorni y su esposa figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22.25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10.15 del día siguiente, en un servicio directo, sin escalas intermedias.