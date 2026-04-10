Crisis en El Trece: analizan levantar un ciclo que estuvo solo tres meses al aire

El Trece está en crisis que levantaría este programa

En la televisión argentina, hay una regla que no falla: el rating manda. Y cuando los números no acompañan, no hay receta que alcance. Esta vez, el foco de la crisis se posó un programa de El Trece que arrancó con expectativas altas, pero hoy está más cerca del horno que del prime time.

¿Cuál es el programa que levantarían en El Trece?

El programa es La Cocina Rebelde, que debutó el 5 de enero con la conducción de Jimena Monteverde, había logrado un arranque prometedor. En sus primeras semanas, los números acompañaban y el canal veía con buenos ojos una propuesta que mezclaba cocina, entretenimiento y un perfil más cercano. Pero en televisión, lo que hoy funciona, mañana puede caerse. Y eso es exactamente lo que pasó.

El Trece analiza levantar La Cocina Rebelde.

Con el correr de los meses, el interés empezó a diluirse. Lo que en un principio rondaba los tres puntos de rating, hoy apenas llega a la mitad. Una caída que en la pantalla chica no pasa desapercibida y que ya encendió las alarmas en los pasillos de El Trece.

La información explotó en LAM, donde revelaron que las autoridades del canal ya están analizando seriamente levantar el ciclo. No es una decisión tomada, pero sí una posibilidad concreta que empezó a tomar fuerza en las últimas horas. Y en un contexto donde la competencia está cada vez más feroz, sostener un programa con números flojos se vuelve cada vez más difícil.

¿Qué dijo Jimena Monteverde sobre el posible fin de su programa?

Mientras tanto, Jimena Monteverde salió a poner paños fríos. Consultada sobre el tema, se mostró sorprendida y buscó bajarle el tono a las versiones. “Nos fue re bien hoy”, aseguró, intentando transmitir tranquilidad en medio del ruido.

La conductora también dejó en claro que, al menos por ahora, no recibió ninguna señal oficial del canal. “No me llegó ningún rumor”, dijo, reforzando la idea de que puertas adentro el clima todavía no es de crisis total. Aunque, claro, en televisión todo puede cambiar en cuestión de días.

Incluso reconoció que se enteró de la situación casi al mismo tiempo que el público. “No hablamos nada con la producción”, admitió, dejando en evidencia lo vertiginoso que puede ser el medio cuando empiezan a circular este tipo de versiones.

A pesar del momento, Monteverde defendió el espíritu del programa, destacando el espacio que le dan a emprendedores y el equipo que lograron consolidar en estos meses. Pero también mostró una cuota de realismo que no pasó desapercibida: “Es la tele… si lo tienen que levantar, lo levantarán”.

Y ahí está la clave. Porque más allá de las buenas intenciones, en la televisión abierta no hay margen para sostener proyectos que no rinden. La cocina rebelde todavía sigue al aire, pero el margen se achica.