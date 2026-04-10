El gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizará la edición 2026 del Congreso Provincial de Salud (Cosapro) el próximo 15, 16 y 17 de abril en la ciudad de Mar del Plata, donde el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recibirá a especialistas y altos funcionarios de las carteras sanitarias de Brasil y México. También habrá presencia de secretarios de salud municipales, autoridades provinciales y equipos de gestión del sistema.

Como cada año, el Cosapro volverá a reunir no solo a cientos de especialistas sino a actores centrales del andamiaje de la salud pública de la Provincia como la atención primaria y los hospitales de alta complejidad. Se trata del principal ámbito de definición y coordinación de la política sanitaria de Buenos Aires en el que se debate el futuro del sistema de salud.

Esta edición, que se realizará en el Hotel Provincial de Mar del Plata, contará con la presencia del viceminsitro de Salud de Brasil, Adriano Massuda, y del coordinador del IMSS-Bienestar del Estado de México, Natan Enríquez. También estará de manera virtual el titular de ese organismo mexicano a nivel nacional, Alex Svarch.

Recientemente, Kreplak mantuvo con Massuda reuniones en Brasilia y Río de Janeiro, donde firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud brasileño. En tanto, con México también se llevaron adelante instancias de trabajo previas a través de reuniones virtuales con Svarch y equipos de la cartera de salud mexicana.

"Es un espacio de decisión, se ordena la agenda sanitaria y se acuerdan los lineamientos que luego se implementan en los territorios. No es un congreso académico, es una instancia de gestión real del sistema de salud", detallaron los organizadores sobre el Cosapro.

Las reuniones previas

En la previa del Congreso se realizaron encuentros en las 12 regiones sanitarias bonaerenses, en las que participaron 125 secretarios de salud y 65 intendentes de diversos distritos. Entre los puntos tratados estuvieron el financiamiento y la alta demanda del sistema público, una problemática que se vio de manera unánime en toda la Provincia.

"El problema para sostener el funcionamiento de los hospitales municipales, medicamentos y prótesis es una crisis que día a día se agudiza", indicaron como uno de los ejes actuales ante la crisis económica y la falta de fondos de Nación.

Otra de las discusiones girará en torno a la salud mental y el esfuerzo que se realizan en las guardias de hospitales generales y en dispositivos intermedios para contener la demanda de los pacientes.