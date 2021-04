La fundadora de la organización "Los Piletones" destrozó a Patricia Bullrich por una actitud que tuvo con ella. Margarita Barrientos dejó en claro que la líder del PRO intentó usar su comedor, pero sin dejar nada a cambio.

En medio de la presentaciones de libros de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, Margarita Barrientos explicó una llamativa situación que le tocó vivir con la dirigente más radicalizada de ese espacio. En declaraciones a Radio 10 afirmó que Bullrich presentó un libro en la fundación "Los Piletones" pero que no hubo devolución de gentilezas de ningún tipo. "Me pidió presentar su libro en mi fundación pero no donó nada", afirmó

El evento ocurrió el pasado 26 de marzo donde la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO utilizó las instalaciones de "Los Piletones". Allí hizo la presentación del libro "Guerra sin cuartel". Ese mismo día, Bullrich expresó su agradecimiento a través de Twitter y dijo: "Es un orgullo presentar mi libro junto a Margarita Barrientos, una de las referentes sociales más importantes del país". Por otro lado, agregó: "Ella y su equipo representan el trabajo, la honestidad y el esfuerzo".

Más allá de ese agradecimiento, Bullrich no donó absolutamente nada para la organización que trabaja con chicos carenciados y que le da de comer a todo un barrio. Es decir, usó el lugar, se sacó fotos y no dejó nada más. A su vez, Barrientos también indicó que recibió el libro "Primer Tiempo" de Mauricio MAcri, pero indicó que "todavía no pudo" leerlo.

En un dato demoledor que refleja lo peor de la crisis de la pandemia del coronavirus, el Indec reveló que el 42% de la población es pobre. Se trata de 19 millones de argentinos que estuvieron por debajo de la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2020.

En comparación al primer semestre, cuando inició la pandemia, el indicador creció sólo 1,1 puntos gracias al impacto positivo de las medidas de asistencia social que promovió el Gobierno en los peores meses de la crisis sanitaria.