Fronteras seguras: Formosa despliega un operativo para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia

El Gobierno de Formosa puso en marcha un operativo con fuerzas federales para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la frontera a partir de la incorporación de la provincia al Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF).

El programa tiene como finalidad garantizar y fomentar el trabajo articulado entre las fuerzas federales y las policías provinciales para combatir los delitos complejos. En el caso de Formosa, los procedimientos contarán con la participación de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía local.

Según indicaron fuentes oficiales, un operativo se realiza en conjunto con las fuerzas federales, las Policías locales y la justicia para blindar la frontera con más trabajo coordinado, capacitación y recursos. Con la incorporación de Formosa, el Operativo Conjunto Abierto de Frontera funcionará en Misiones, Corrientes y Formosa.

Los acuerdos de la provincia para mejorar la seguridad en la frontera

A partir de los acuerdos entre el Ministerio de Seguridad y los gobiernos provinciales, se obtuvieron resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico. Solo durante el año 2017, las fuerzas de seguridad incautaron más de 70 toneladas de marihuana en Misiones y Corrientes.

Finalmente, se destacó que la sede del OCAF en Formosa contará con un centro de control y comando y representantes de cada una de las fuerzas federales y de la Policía local. Además, tendrá vinculación directa con los Pasos Internacionales y con los organismos gubernamentales que actúan en la frontera, como la AFIP-Aduana y Migraciones.

El éxito del operativo de seguridad de las fiestas

Contó con la participación de 4000 efectivos distribuidos en todo el territorio provincial. Según informó la provincia, las tareas se centraron en controles viales y de alcoholemia en las rutas y se destacó una colaboración activa por parte de la ciudadanía que permitió desarrollar las jornadas sin inconvenientes. Estos dispositivos de vigilancia se mantendrán vigentes durante toda la temporada estival debido al incremento del flujo vehicular por las vacaciones de verano.

Paralelamente, la provincia dio inicio a su agenda recreativa con la habilitación del Parque Acuático 17 de Octubre y el Parque Infantil Paraíso de los Niños, espacios que ofrecen actividades gratuitas y piletas para las familias formoseñas. Bajo la coordinación de autoridades se implementaron protocolos específicos para organizar el desplazamiento y la seguridad de los asistentes, especialmente ante la próxima apertura de las colonias de vacaciones.