Insfrán presidió el ascenso de más de 1700 efectivos de la Policía de Formosa: "Es un orgullo"

Este viernes, el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto de ascenso de más de 1.700 integrantes de la Policía de Formosa, en una ceremonia realizada en el Polideportivo Policial 28 de Mayo, donde se entregaron las insignias al personal superior y subalterno promovido al grado inmediato superior. En total, 1.790 efectivos obtuvieron su ascenso, de los cuales 360 pertenecen al personal superior y 1.430 al personal subalterno. Además, se incorporaron 67 nuevos oficiales ayudantes, que ya prestan servicio en distintos puntos del territorio provincial.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario formoseño publicó: "Esta mañana participamos del acto de imposición de jerarquías a 1.790 integrantes de la Policía de la Provincia de Formosa que accedieron al grado inmediato superior, como reconocimiento a su vocación de servicio, esfuerzo y compromiso con la institución y la comunidad".

"Este reconocimiento, que incluye al personal superior y subalterno, es un importante logro personal, profesional y un orgullo para sus familias. La Policía de Formosa continua fortaleciéndose, haciendo más eficiente y eficaz su servicio a la comunidad, acompañando el desarrollo y la transformación que está viviendo nuestra provincia", concluyó el gobernador en su mensaje.

El acto de colación

El acto fue encabezado por el mandatario provincial junto al vicegobernador Eber Solís y contó con la presencia de la presidenta de feria del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Claudia María Fernández; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez; y las máximas autoridades de la fuerza policial, el jefe Juan Moisés Villagra y el subjefe Norberto Rubén Mauri, además de ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, legisladores y personal policial.

Durante el acto, el ministro Jorge Abel Gonzalez calificó la ceremonia como “el primer acto institucional del año que esperamos todos y todas”, y señaló que “entraña un profundo sentido de justicia social”. En esa línea, aclaró que “no se trata de un acto individual, sino de un acto de carácter colectivo”.

El funcionario hizo referencia a críticas al modelo provincial, incluso provenientes de sectores religiosos, y sostuvo: “Escuchamos decir que la justicia social es un robo y que en Formosa es solo un discurso, pero este acto es una demostración de lo equivocado que están”. También reflexionó sobre los discursos de meritocracia que se intentan imponer a nivel nacional, reconociendo el esfuerzo personal de cada efectivo, pero advirtiendo que “sin un contexto que lo haga posible, ese mérito quedaría vacío”.

“Nos quieren imponer la fragmentación social y la idea de que lo que alcanzamos es mérito exclusivamente propio, lo cual es falso. No podemos ser si no es que somos con otros y con otras”, afirmó Gonzalez, y remarcó el rol de la comunidad y del Estado en la construcción de oportunidades.

En ese marco, señaló que, frente a decisiones políticas adoptadas a nivel nacional, el gobernador Insfrán definió tres prioridades para la provincia: la alimentación del pueblo, la salud y los salarios de los agentes públicos. Asimismo, sostuvo que el acto de ascensos “también es un acto de educación pública”, al destacar el valor del aprendizaje permanente y del ejemplo en el ejercicio cotidiano de la función policial.

Finalmente, el Ministro felicitó a los efectivos promovidos y los instó a redoblar el compromiso con la comunidad, al considerar que los ascensos recibidos “son merecidos por el esfuerzo realizado” y conllevan una mayor responsabilidad al servicio del pueblo formoseño.