La Policía de Formosa refuerza operativo de seguridad en toda la provincia: los detalles

En el marco de las políticas públicas de seguridad y planificación estratégica, la Policía de Formosa fortaleció los operativos de seguridad ciudadana a través de la presencia de uniformados y de civil.

Durante las 24 horas, la Policía impulsó el despliegue estratégico de sus recursos humanos y logísticos en diferentes sectores de la ciudad. En este sentido, los integrantes de la Sección Motorizada, brigadas de investigaciones y personal del Comando Radioeléctrico Policial se sumaron al trabajo preventivo.

Cabe destacar que las motocicletas cumplen un rol fundamental: realizan recorridas preventivas en las principales avenidas, distintos barrios y el microcentro de la ciudad.

En toda la ciudad

Principalmente, el despliegue es llevado adelante por policías de a pie en las inmediaciones a plazas, bancos, cajeros automáticos, instituciones educativas, agencias de quiniela, comercios y locales gastronómicos, entre otros sectores.

También se suman los operativos que se realizan todos los días en el microcentro de la ciudad y en distintos barrios, más los servicios de seguridad implantados en horarios nocturnos de viernes a lunes, con afectación de varios móviles policiales que recorren calles internas y las avenidas principales.

A ese trabajo, se suman otros efectivos que realizan controles fijos a conductores de motocicletas, vehículos y personas. Todo este sistema de prevención tiene el apoyo logístico de móviles policiales que se encuentran distribuidos en sitios estratégicos para brindar una pronta respuesta a los requerimientos de la sociedad formoseña.

Nuevo acto de promoción

Este jueves 18, el gobernador Gildo Insfrán encabezará el acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de la provincia de Formosa, en una ceremonia que se inscribe en el proceso de fortalecimiento y profundización de las políticas de seguridad provinciales.

El evento tendrá lugar a partir de las 19.15 horas en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial, ubicado en la Avenida Gendarmería Nacional y la calle Martín Fierro de la ciudad de Formosa.

Se contará con la presencia de las máximas autoridades de la fuerza policial: el jefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra, y el subjefe, el comisario general Norberto Rubén Mauri, así como también el director del Instituto Superior de Formación Policial, el comisario Andrés Alberto Sibert.