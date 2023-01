El conurbano bonaerense, el desafío para el proyecto presidencial de Milei

El libertario tiene sus primeros focos de militancia en la zona más populosa del país y en la que el peronismo tiene su fortaleza electoral. En el medio, la incertidumbre por la ausencia de aspirantes a la gobernación bonaerense.

El año electoral del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei tendrá como primeras paradas las ciudades balnearias de Mar del Plata, Cariló y Pinamar, en la segunda quincena de enero de 2023. Sin embargo, en la estrategia presidencial del libertario está el crecimiento en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, conocida como el conurbano

A Milei se le plantea un desafío en el principal bastión electoral del Frente de Todos. Uno de los mojones del año pasado para el libertario fue el acto en el estadio de El Porvenir en el mes de junio, el que fue considerado por algunos dirigentes de LLA como un fracaso de concurrencia.

Pese a eso, el mediático libertario hizo en 2022 recorridas por varios centros del conurbano como San Miguel, La Matanza, Quilmes, entre otros puntos. A fin de 2022 se oficializó que Luís Ontiveros estará a cargo del municipio matancero.También reclutó dirigentes en otros distritos como Esteban Echeverría y Almirante Brown provenientes de Juntos por el Cambio y en Pilar, de las filas del diputado nacional José Luís Espert.

Desde la comandancia provincial de LLA se jactaron de que apenas les falta tener representatividad en cuatro de los 135 municipios y que cuentan con 83 coordinadores en territorio bonaerense. En Provincia se encuentra trabajando el coordinador en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, que reporta a Carlos Kikuchi. Además, recorren el territorio la diputada nacional Victoria Villarruel con el Partido Demócrata (PD) y el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, que construye en la Tercera Sección Electoral con su agrupación La Julio Argentino.

Esta última agrupación ya tiene sedes en los dos municipios más populosos, La Matanza y Lomas de Zamora, y otros como Berazategui. Además, comenzó a meterse en la militancia universitaria en la Universidad Nacional de Quilmes.

Sin embargo, la construcción en suelo bonaerense tiene sus bemoles. Semanas antes de fin de año, las cuentas de LLA tuvieron que salir a aclarar por sus redes sociales que "la Provincia se ordena y organiza políticamente bajo la coordinación de Pareja" y que "el PD, Unión por Todos" y otros partidos "forman parte de la construcción política que llevará a Milei a la presidencia de la Nación en 2023".

¿Por qué se bajó esa linea a la Provincia? Según confiaron a El Destape, comenzaron a surgir "armados paralelos" en varios municipios bonaerenses que prometían "internas que no hay". A su vez, deslizaron la posibilidad de que "sectores amarillos", es decir del PRO, hayan fogoneado estos cortocircuitos. En ese sentido, definieron como un tema cerrado que haya internas en LLA. "Milei va a tener una sola lista en cada distrito", sentenciaron.

Conurbano: los más y los menos

¿Cómo está proyectado Milei en el conurbano? La consultora CB realizó a fin de diciembre un trabajo de opinión pública sobre distintos posibles candidatos presidenciales, incluido el mediático libertario, en 24 municipios del conurbano bonaerense.

Los cinco distritos en los que Milei mejor mide pertenecen a la Primera Sección Electoral: San Martín, Tigre, Vicente López, Tres de Febrero y Pilar. Si bien en la que en las últimas legislativas Juntos por el Cambio tuvo mejor performance en esta zona, en tres de ellos gobierna el peronismo.

Así las cosas, en San Martín tiene un 45% de imagen positiva, 39,3 de negativa y un desconocimiento de 15,6; mientras que en Tigre tiene una valoración del 44,9, un rechazo de 41,5 y un casillero de "No sabe/No Contesta" que asciende a 13,6.

En cambio, los cinco distritos en los que peor rankea Milei son gobernados por el Frente de Todos: La Matanza, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Esteban Echeverría y Ezeiza.

En La Matanza, el libertario tiene una imagen positiva del 30,1%, contra un 57,6 de negativa y un desconocimiento del 12,3; mientras que en Malvinas Argentinas tiene una valoración del 32,5 y un rechazo de 52,9, mientras que la opción "No sabe/No Contesta" llegó al 14,6.

Candidato a gobernador se busca

Sin embargo, en la construcción libertaria bonaerense continúa la incertidumbre sobre el candidato a gobernador. "En tratativas", resumió una fuente del entorno de Milei. Alguien con trabajo territorial en suelo provincial señaló que "hay cada vez hay mas gente queriendo ser" pero "ninguno cierra del todo".

En el lote de "candidatos que no cierran" aparecían la compañera de banca de Milei, Villarruel, que comenzó a recorrer la Provincia con el sello del PD, y la diputada nacional Carolina Píparo, que se sumó al team libertario tras distanciarse de Espert.

Distanciados hace más de un año, el porteño y el bonaerense comenzaron el 2023 con un chispazo vía redes sociales. Días después, Espert se encargó de bajarle el tono al enfrentamiento. Este ya anunció que será candidato a gobernador y Milei no tiene a nadie para la boleta provincial. Pese a esto, todavía no hay señales visíbles de un acercamiento entre los ex socios.

Más allá de esto, una voz con injerencia en el armado bonaerense libertario reiteró que hay dos tentativas de nombres que se mantienen en reserva: el de un empresario gastronómico y un ex deportista, ambos reconocidos.

Si bien el casillero del ousider siempre cotiza cuando se revolean candidaturas, fuentes del armado bonaerense libertario negaron a El Destape que hayan vínculos con el abogado mediático Fernando Burlando. En la última semana de 2022, el abogado, en la palestra en estos días por ser el representante de la familia del joven asesinado Fernando Baez Sosa, anunció que será candidato a gobernador bonaerense. "Si bien lo han mencionado, formalmente no hay ninguna charla y lo que quieren hacer es instalarlo", explicó una voz del espacio.

Fuentes que están al tanto de la construcción libertaria, adelantaron que esperan contar con candidatos en las elecciones provinciales que superen las dos cifras. Sin embargo, la presencia de candidatos fuertes bonaerenses es trascendente, habida cuenta que los comicios bonaerenses se realizan históricamente en la misma fecha que la nacional.

De todos modos, desde la comandancia bonaerense de Milei ya adelantaron que si no consiguen un candidato que "mueva el amperímetro", prefieren ir con "un cuatro de copas" y formar un posible candidato con miras a 2027.