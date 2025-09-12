Dos días después de que el presidente Javier Milei vete las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realiza un paro de 24 horas en casas de estudio de todo el país en repudio de esta decisión y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) hace lo propio en el Hospital Garrahan. Pese a la presunta autocrítica del Gobierno nacional tras la derrota electoral del domingo pasado, la gestión libertaria no modifica su rumbo y la comunidad educativa ya organiza la "Tercera Marcha Federal" a favor de la universidad pública, que confluirá con otros reclamos como de los hospitales pediátricos.
Paro en universidades y en el Garrahan contra los vetos de Milei
Las universidades públicas nacionales y el Hospital Garrahan están bajo medidas de fuerza de sus trabajadores en protesta por el veto presidencial que los deja con escasos recursos para actualizar salarios y financiar inversiones.
Hace 11 minutos
Advierten por una brutal suba de precios en productos de consumo masivo
En tan solo una semana, se registraron aumentos en más de 60 productos, con variaciones que oscilaron entre el 1% y el 53%. Qué alimentos lideran el ranking de incrementos.
Un estudio del Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno reveló que los productos de consumo masivo se dispararon a un ritmo desenfrenado. En algunos casos, los aumentos superan el 50%, demostrando el impacto del aumento del dólar luego de los catastróficos resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires para La Libertad Avanza.
Hace 16 minutos
El Gobierno armó una mesa con tres gobernadores amigos y después les vetó la ley de ATN
La primera imagen del diálogo federal lució escuálida, con sólo tres mandatarios aliados del oficialismo. Poco después, la Casa Rosada anunció el veto al proyecto que habían impulsado todos los gobernadores para distribuir los ATN.
El Diálogo Federal convocado por la Casa Rosada y el reflotado Ministerio del Interior no pudo tener un comienzo más modesto al reunir apenas a los tres gobernadores que unieron su suerte a la del oficialismo con listas conjuntas en sus provincias de un lado de la mesa y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo y Lisandro Catalán, del otro. Como es costumbre en el gobierno de Javier Milei, los gobernadores se fueron con más promesas que certezas. En principio, tendrán que escuchar la cadena nacional del lunes donde les aseguraron que el Presidente les dará buenas noticias al anunciar el proyecto de Presupuesto. Luego de que se fueran los gobernadores amigos, Milei firmó el veto total a la ley de ATN que habían impulsado todos los gobernadores -incluyendo los tres que estuvieron en la mesa de diálogo-, que establecía la distribución automática de recursos que pertenecen a las provincias y que el Ejecutivo les retiene de manera irregular. Habrá que ver qué gobernador se anima a pisar de nuevo la Rosada después de esta primera ronda.
Hace 26 minutos
El plan de Kicillof: consolidar el triunfo y perforar las fronteras del kirchnerismo
De cara al 26 de octubre, el Gobernador intentará asociar su figura a la de Jorge Taiana, al que llevará a actividades de gestión con el foco en el interior de la Provincia. Sin diálogo con Cristina Kirchner, Kicillof se propone encarnar una renovación que dialogue con el campo y el centro político. El armado territorial en el resto del país y el plan de gobierno para 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof tras el triunfo del domingo
Un dato de los resultados del domingo sorprendió gratamente a Axel Kicillof: el triunfo de Fuerza Patria en tres secciones del interior bonaerense y, en especial, la victoria en muchos municipios rurales donde hasta ahora el electorado le había sido esquivo. Para consolidar esa tendencia, el gobernador dedicará las próximas semanas a visitar localidades alejadas de la capital provincial. Llegará con actividades de gestión y, en muchos casos, con un invitado especial, Jorge Taiana, el primer candidato del peronismo en las elecciones del 26 de octubre.
Hace 1 hora
Cómo sería el “Plan Llegar” si Milei pierde en octubre: dólar, deudas y reservas
Con el riesgo país en niveles de default y sin posibilidad de renovar vencimientos ante un mercado apático, el Gobierno se vería en la obligación de sumar u$s 27.300 millones en los próximos dos años. En los primeros dos años de mileismo, las reservas brutas aumentaron en u$s 19.500 millones, a pesar de que el FMI aportó u$s 22.000 millones en ese lapso.
El primer cimbronazo en el mercado lo dio el resultado de las elecciones de medio mandato en la provincia de Buenos Aires, y ahora los hombres de negocios se debaten que podría deparar el futuro en términos económicos un eventual derrota a nivel nacional. Entre los inversores comienzan a hacer números en cuenta regresiva. El riesgo país, coqueteando con los 1.200 puntos, es un termómetro –aunque imperfecto—de las expectativas financieras. Si el mileismo pierde las nacionales y no logra una conformación legislativa que le permita avanzar en las reformas estructurales que exige el mercado para mantener abierto el grifo de fondos frescos para conservar el actual sistema piramidal de deuda, el Gobierno, sin posibilidad de seguir renovando vencimientos, deberá acumular un nivel de reservas inédito en los dos años que le quedan de mandato para no entrar en un nuevo default.
Hace 1 hora
Los ahorristas retiraron esta semana casi 100 millones de dólares
El Tesoro sigue interviniendo en el mercado y entre lunes y martes vendió unos 66 millones de dólares. El Banco Central tuvo que reforzar el envío de billetes a las entidades financieras. La salida de depósitos se incrementó después de la derrota electoral de Milei en la provincia de Buenos Aires.
El Banco Central tuvo que enviar esta semanas billetes por unos 100 millones de dólares para abastecer a las entidades financieras, que deben responder a los ahorristas que concurren a las sucursales a retirar por ventanilla, en una conducta que se aceleró este miércoles y jueves, después de la derrota electoral del oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires.
Hace 1 hora
Milei lanzó promesas a gobernadores aliados y pone a Toto Caputo como "garante"
En Casa Rosada adelantan que el Presidente tendrá "gestos" para con los afines tras la cadena nacional del lunes. Anuncian que se viene "infraestructura" para las provincias. "No es obra pública", advierten. Quieren que intervenga el ministro de Economía. ¿Qué pasó con Menem?
El gobierno de Javier Milei dio el primer paso en este maquillaje de diálogo con los gobernadores que está intentando mostrar. Desfilaron tres por Casa Rosada. Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), todos gobernadores con los que selló acuerdos electorales para estas elecciones.
Hace 10 horas
Aníbal Fernández: "Tendrán que restituir la coparticipación"
El dirigente peronista Aníbal Fernández habló en El Destape 1070 sobre la situación del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. También hizo una evaluación a nivel nacional.
Hace 10 horas
Para el dueño de La Derecha Diario, Milei "no promovió violencia"
Javier Negre, dueño de La Derecha Diario habló al aire para El Destape 1070 en donde reivindicó que el presidente Javier Milei "nunca promovió la violencia física contra nadie" dado que "habla de perseguir discursivamente a los opositores".
Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, junto a Javier Milei.
Hace 10 horas
Más baldes: Milei redujo otra vez el presupuesto en obras cloacales
El Gobierno determinó este jueves una modificación de partidas que ajustó en más de 70.000 millones los fondos destinados a saneamiento y cloacas.
Hace 11 horas
Después del amague con los gobernadores, Milei vetó la ley de ATN
Es la tercera ley que el Presidente veta entre el miércoles y jueves: antes, le había tocado a la de emergencia en salud pediátrica y a la de financiamiento de universidades nacionales.
Hace 11 horas
Caso Spagnuolo: declara Cerimedo en Comodoro Py
El ex dueño de La Derecha Diario comparece ante Franco Picardi por la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Hace 12 horas
Hace 12 horas
Milei profundizó su ajuste en políticas alimentarias: en 2025 perdieron casi 18% real
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y otro de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se profundizaron también los recortes en Salud, la caída del poder adquisitivo de los docentes universitarios llega al 40% y se dejaron de hacer viviendas sociales.
Hace 12 horas
El consumo masivo mejoró en agosto de la mano de compras en comercios de cercanía
El consumo mejoró 4,4% mensual en agosto, a partir de un alza en las ventas en comercios independientes, mientras en las cadenas de supermercados (grandes, medianas y pequeñas) se contrajo la facturación.
Hace 13 horas
Auditorías imposibles: el defensor del pueblo de Formosa avanza en su denuncia a Andis
En diálogo con El Destape, Leonardo Gialluca explicó que no se opone a que se realicen auditorías, sino "al proceso irregular con el que fueron implementadas". Además, anticipó que presentará una nueva denuncia, ahora contra el nuevo interventor de Andis, Alejandro Vilches, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Hace 14 horas
Tras el veto de Milei, la UBA anunció que va a operar en "estado crítico"
La casa de altos estudios ubicada en la Ciudad de Buenos Aires anunció una restricción de gastos operativos para poder terminar el año. Junto con CIN informaron de una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.
Hace 15 horas
En la segunda semana de septiembre, el rubro bebidas aumentó un 5,2%
En las últimas cuatro semanas la inflación promedio de alimentos y bebidas se desaceleró a 1,6% mensual.
Hace 15 horas
Dirigentes apuntaron contra Milei por el veto al presupuesto universitario: "Cruel"
Tras una nueva arremetida del Presidente contra la comunidad educativa, Llaryora, Schiaretti y De la Sota salieron a cuestionar el accionar. Señalan que el Gobierno nacional "celebra números fríos mientras deja afuera a miles de argentinos y sin oportunidades a un montón de jóvenes".
Hace 15 horas
El presupuesto que dedicó Milei a agua y cloacas en PBA es el más bajo en décadas
Según datos del ministerio de Economía de Luis Caputo, el presupuesto nacional total de agua potable y alcantarillado para 2025 es 76% menor al ejecutado en 2023.
Hace 20 horas
Crece la preocupación por el abandono de la Ruta Nacional 81
Con la reducción en los fondos destinados a Vialidad Nacional, el gobierno de Javier Milei pone en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de habitantes debido al deterioro de las rutas nacionales.
Hace 20 horas
Rector de la Universidad del Litoral: "La educación no es prioridad para Milei"
Enrique Mammarella afirmó que "esperaba que se escuchara el reclamo de los universitarios" y señaló que, entre los propios fundamentos del veto, el Gobierno reconoce el atraso en materia salarial y gastos en funcionamiento. La comunidad universitaria confirmó un paro y prepara una nueva Marcha Federal.