Audios de las coimas de Karina Milei: renunciaron los abogados de Spagnuolo

Se encendieron las alarmas en Casa Rosada y en el entorno de los hermanos Milei: los abogados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS), renunciaron este viernes a la defensa del ex funcionario implicado en el pago de coimas para la compra de medicamentos. "Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido", expresaron.