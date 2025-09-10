Cuánto cotiza el dólar en medio de una semana complicada para el gobierno

El dólar oficial se negocia este miércoles 10 de septiembre a $ 1.425 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se negocia en $ 1.395 para la venta. La divisa subió unos 35 pesos el lunes luego de la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires (PBA) frente al peronismo.

De este modo, el tipo de cambio oficial ya roza la banda cambiaria superior establecida por el Banco Central (BCRA), que en septiembre es de $1.471. En ese punto, el BCRA podría salir a defender el precio del dólar con las divisas otorgadas por el FMI.

Hay expectativa por cómo seguirá el dólar luego del resultado electoral, cuando los analistas económicos esperan, además, un desplome de las acciones y bonos argentinos, una disparada del riesgo país y un aumento de las tasas de interés.

Qué es el dólar blue

El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina, y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este miércoles 10 de septiembre de 2025 cotiza a:

Compra: $ 1.375

Venta: $ 1.425

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue siguió variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este miércoles 10 de septiembre de 2025, el dólar blue cotiza en:

Compra: $ 1.375

Venta: $ 1.395

Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización también varía, y este miércoles 10 de septiembre de 2025, cotiza en:

Compra: $ 1.425,50

Venta: $ 1.427

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación. Este miércoles 10 de septiembre de 2025 cotiza a:

Compra: $ 1.429,90

Venta: $ 1.430,80

Dólar blue histórico: ¿Cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observó generalmente un aumento en su valor, sobre todo en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiarias. De todos modos, es importante tener en cuenta que el dólar blue es un mercado informal y no regulado, lo que lo hace más volátil y riesgoso.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo o negro. Generalmente, cuando hay una mayor demanda de dólares, su precio sube, y cuando hay una mayor oferta, su precio baja.

De todos modos, otros factores también pueden influir en su cotización, como las expectativas económicas, las medidas del Gobierno, la inflación, la emisión monetaria, la incertidumbre política, la inestabilidad financiera, la desconfianza en los mercados, la especulación o el contexto internacional. Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud cuál será el precio del dólar blue en el futuro.