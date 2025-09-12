EN VIVO
Rechzazo a los vetos

Trabajadores del Garrahan y gremios universitarios marchan a Plaza de Mayo

Trabajadores del Hospital Garrahan, sindicatos docentes y agrupaciones de izquierda convocaron a una movilización desde el Congreso de la Nación. La convocatoria es una previa de la Tercera Marcha Federal prevista para el miércoles 17.

12 de septiembre, 2025 | 15.41

Los trabajadores del Hospital Garrahan, junto con sindicatos docentes y agrupaciones de izquierda convocaron este viernes a una movilización a las 15 desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, como medida de protesta en rechazo al veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica que formalizó el jueves. La convocatoria, hecha mientras tanto el Garrahan como las universidades nacionales están de paro de 48 y 24 horas respectivamente, se presenta como preparativo a la Tercera Marcha Federal Universitaria prevista para el miércoles 17.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó también a un "ruidazo en el Garrahan y todo el país" este viernes a las 20 horas. El Congreso ya confirmó una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre, con el objetivo de anular el veto presidencial a ambas leyes.

Nota en desarrollo

Trending
Recitales
Entradas Los Cafres en el Teatro Vorterix 2025: precios y fecha de cuándo toca
Las más vistas