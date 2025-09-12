Trabajadores del Garrahan y gremios universitarios marchan a Plaza de Mayo

Los trabajadores del Hospital Garrahan, junto con sindicatos docentes y agrupaciones de izquierda convocaron este viernes a una movilización a las 15 desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, como medida de protesta en rechazo al veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica que formalizó el jueves. La convocatoria, hecha mientras tanto el Garrahan como las universidades nacionales están de paro de 48 y 24 horas respectivamente, se presenta como preparativo a la Tercera Marcha Federal Universitaria prevista para el miércoles 17.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó también a un "ruidazo en el Garrahan y todo el país" este viernes a las 20 horas. El Congreso ya confirmó una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre, con el objetivo de anular el veto presidencial a ambas leyes.

