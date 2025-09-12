Viernes negro: dólar récord, suba del Riesgo País y derrumbe de acciones y bonos

Los bonos de deuda pública y las acciones locales se derrumban hasta casi 7% en última rueda de la semana, en medio de un complejo escenario político que genera desconfianza en los inversores. Por su parte, el Riesgo Pais escala 2,2% y se ubica en 1.047 puntos.

El S&P Merval cae 3,8% a 1.736.626,60 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden fueron: Grupo Supervielle (-6,1%), Metrogas (-5,3%), y Edenor (-5,2%). A su vez, los ADRs también registraron fuertes caídas: se destacan las de Grupo Supervielle (-6,8%), Edenor (-5,9%), y BBVA (-5,7%).

Los bonos de la deuda pública sufrieron fuertes caídas en otra jornada adversa para los activos argentinos. El triunfo del Peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses profundizó la desconfianza del mercado en el gobierno de Javier Milei.

Las bajas son:

AE38D: -6,3%

AL29D: -5,6%

AL30D: -3,9%

AL35D: -6,1%

AL41D: -6,7%

GD30D: -3,2%

GD35D: -5,4%

GD46D: -1,3%

El dólar avanzó 6% esta semana y quedó cerca del techo de flotación

El dólar oficial cerró este viernes en $ 1.415 para la compra y $ 1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $ 20 respecto del cierre de ayer. De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $ 1.472.

Esta semana, posterior al resultado de las elecciones bonaerenses negativo para la LLA, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%. En el cierre de hoy avanzó a un nuevo máximo y quedó a menos de un punto de llegar al techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.

Rava Bursátil señaló que “el mercado argentino muestra volatilidad por eventos políticos post-electorales y medidas del Banco Central, lo que impacta en tasas y el dólar”. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $ 1.462,492 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $ 1.470.

El dólar blue se cotizó en $ 1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $ 1.455, sin cambios en la jornada pero con una suba de 8,3% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 1% hasta $ 1.465,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 1,9% hasta los $ 1.473,70.