A qué precio abre el dólar hoy y dólar blue hoy este viernes 12 de septiembre

El dólar al público cerró el jueves a $1.445 para la venta en el Banco Nación, registrando un incremento de diez pesos, equivalente a un 0,7% en la jornada. Según reportó el Banco Central, el precio promedio en las entidades financieras fue de $1.445,43 para la venta (con un alza de 11,64 pesos o 0,8%) y $1.393,45 para la compra.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense mostró una tendencia alcista por cuarto día consecutivo. En contraste, la Bolsa experimentó una sesión con movimientos selectivos y una operativa más cautelosa, luego de la recuperación observada en las dos jornadas previas.

Los inversores están ajustando sus estrategias frente a un escenario inesperado que se conformó en los últimos días, donde el dólar se acerca al límite superior de la flotación mientras las tasas de interés disminuyen de forma constante.

En relación con las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, los principales referentes del equipo económico señalaron que la intención es aliviar el "súper apretón económico" que ha impactado fuertemente en la actividad. En ese sentido, se mantendrá la política de reducción de tasas, pero también se reconsiderarán algunas medidas que habían complicado el funcionamiento del sistema bancario.