Milei se reúne con gobernadores para negociar reforma laboral y tributaria

Javier Milei recibirá este jueves a las 17 a un grupo de gobernadores que, entusiasmados, en la Casa Rosada imaginaban en un número de entre 15 y 20 mandatarios. El Presidente lo pensó como el inicio de la segunda parte de su mandato, de traje y corbata y más dispuesto a buscar el respaldo de la oposición dialoguista como le recomendaron el FMI y la Casa Blanca. Todavía sacudidos por el resultado electoral del domingo, algunos gobernadores adelantaron su predisposición a acompañar al Gobierno para aprobar una reforma laboral y una reforma tributaria, pero pidieron que por lo menos esta vez no los vuelva a perjudicar.