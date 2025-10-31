Milei admitió que el nuevo gabinete es para tener "resultados" en el Congreso y adelantó lo que le dirá a Macri

Tras la reunión con los gobernadores, la primera después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, Javier Milei reconoció que en el próximo cambio de gabinete buscará "resultados" en el nuevo Congreso. Por otra parte, el Primer Mandatario adelantó cómo será la reunión que mantendrá mañana con el ex presidente Mauricio Macri.

“Fue una reunión extremadamente positiva, donde logramos estar de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita Argentina”, comenzó Milei en una entrevista en A24, en referencia al encuentro en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.

El Presidente afirmó que en el encuentro "había acuerdo total" en "el déficit cero como política de Estado". "Hoy estuvimos discutiendo el primer paso del largo plazo", graficó. De todos modos, aclaró que "poner en la mesa de hoy poner la coparticipación no es viable"

También justificó la no convocatoria al encuentro a los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). "No nos podemos juntar con gente a la que dos mas dos no le da cuatro", lanzó.

Cuando se le consultó sobre la modificación en el Gabinete, Milei no dio precisiones, pero estará supeditado a los acuerdos con los gobernadores y el Congreso.

"Voy a hacer los cambios cuando considere. Para avanzar en este conjunto de acuerdos, voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores ante las nuevas cámaras de diputados y de senadores y los gobernadores, a la luz de que yo quiero conseguir los resultados", sintetizó.

Sobre la posibilidad de que el asesor presidencial Santiago Caputo tenga un cargo dentro del Gabinete, el Presidente sostuvo que "es una posibilidad". "Es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme", acotó. Respecto a la continuidad de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados, el líder de LLA se preguntó: "¿Por qué no debería serlo?"

Por otra parte, Milei se refirió al encuentro que tendrá mañana con Macri. El presidente afirmó que el líder del PRO "siempre se acercó con generosidad". "Me dio consejos desde su experiencia, algunos los tomé, otros no", señaló, para luego acotar: "Nunca me pidió nada".

Consultado sobre las declaraciones de Macri, en las que garantizó que en 2027 el PRO tendrá un candidato a presidente, Milei respondió: "¿Cuál es el problema? Si él quiere una Argentina mejor".

Por último, adelantó que en el Gobierno están "pensando en hacer una reunión de gabinete por mes en el interior"."Vamos a viajar a dos provincias por mes, por lo menos mi hermana y yo", afirmó, y consideró: "Le hace bien a la gente que yo visite el territorio".