Milei elogió una nota que pide devaluar y eliminar las bandas cambiarias

The Economist, una de las publicaciones sobre economía más importantes del mundo, le reclamó a Javier Milei que implemente una devaluación y elimine el esquema de bandas cambiarias que rige actualmente sobre el dólar. Lo curioso es que la nota fue reposteada por el propio Presidente.

Así lo hizo el periódico británico en un artículo publicado el último miércoles, luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del último domingo. Al respecto, destacó que "los votantes lo han vuelto a respaldar", pese a haber realizado los ajustes "quizás más profundos y rápidos jamás impuestos a un país con amplio consenso democrático".

Sin embargo, The Economist reclamó que el Gobierno avance hacia una modificación del esquema cambiario que permita una flotación del peso: "La tarea urgente es completar la transición de Argentina hacia la normalidad macroeconómica. Esto comienza con la libre flotación del peso", advirtió.

En ese sentido, la publicación pidió implícitamente una devaluación, al pedir también una "ampliación" de las bandas cambiarias, o directamente su eliminación. "Además de eliminar la banda de fluctuación cambiaria —o al menos ampliarla— el gobierno necesita una política monetaria clara que utilice las tasas de interés para controlar la inflación", señaló The Economist.

La advertencia de The Economist sobre el atraso del dólar

También alertó sobre el atraso del dólar como un factor de la virtual recesión de la economía. "El Sr. Milei dependió excesivamente de una moneda artificialmente fuerte para controlar la inflación, lo que frenó el crecimiento y dificultó la acumulación de reservas internacionales", expresó al respecto.

En este contexto, la publicación londinense afirmó que el Presidente tendría que ampliar su coalición a través de los gobernadores: "El presidente necesita una coalición para aprobar leyes en el Congreso, así como el apoyo de los gobernadores provinciales. Los inversores buscan seguridad jurídica y estabilidad". Y, además, advirtió que "la arrogancia y un estilo político autoritario podrían hacer tropezar al señor Milei".

Curiosamente, el artículo fue reposteado este jueves por el propio jefe de Estado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), con el comentario "FENÓMENO BARRIAL", en un elogio indirecto a su contenido.

No es la primera advertencia de The Economist en este sentido, ya que la semana pasada, antes del triunfo electoral de LLA afirmó en otro artículo que Milei "debería eliminar de inmediato la banda cambiaria y dejar flotar el peso", mientras que "para evitar el caos, debería anunciar un nuevo marco para fijar las tasas de interés internas y controlar la inflación, proporcionando así un ancla a la economía".