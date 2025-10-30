EN VIVO
Reunión con Milei en la Rosada

Los gobernadores dicen que quieren colaborar, pero si no los perjudican

Milei recibirá este jueves a los gobernadores dialoguistas en la Casa Rosada. Los mandatarios adelantaron su disposición a acompañar el plan de reformas libertarias, siempre y cuando no perjudiquen a sus provincias.

30 de octubre, 2025 | 00.05
Por

Fernando Cibeira

Javier Milei recibirá este jueves a las 17 a un grupo de gobernadores que, entusiasmados, en la Casa Rosada imaginaban en un número de entre 15 y 20 mandatarios. El Presidente lo pensó como el inicio de la segunda parte de su mandato, de traje y corbata y más dispuesto a buscar el respaldo de la oposición dialoguista como le recomendaron el FMI y la Casa Blanca. Todavía sacudidos por el resultado electoral del domingo, algunos gobernadores adelantaron su predisposición a acompañar al Gobierno para aprobar una reforma laboral y una reforma tributaria, pero pidieron que por lo menos esta vez no los vuelva a perjudicar.

"Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, siempre defendiendo a la provincia de Santa Fe y al interior productivo", adelantó el gobernador de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, quien puso a su vicegobernadora como candidata a diputada y quedó tercero detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria. No fue el único. También sus colegas de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quedaron terceros en sus provincias y no pudieron renovar ningún diputado. "Hay que bajar la carga impositiva", se quejó Pullaro como si fuera un empresario. También le pareció bien impulsar una reforma laboral "para generar trabajo". 

 

