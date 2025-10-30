Cerró un reconocido boliche de zona sur: que pasará con los 70 empleados

Cerró un reconocido boliche de zona sur.

En las últimas horas, se dio a conocer la noticia del cierre de un reconocido boliche de zona sur, lo cual afecta a unos 70 trabajadores en medio de la crisis económica que vive el país por las medidas de Javier Milei.

Se trata de OMI, que se encontraba en el centro gastronómico de Lanús, conocido como Lanusita y que era de los más conocidos del lugar, ya que funcionaba tanto como restaurante, bar y boliche.

"Nos vamos. Después de 7 años de trabajo y sacrificio, hoy nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, Omi decide cerrar sus puertas", expresaron desde las redes sociales del lugar dando a conocer el cierre.

En esa línea, agregaron: "Hicimos todo con muchísimo amor, agradecemos a todos los empleados, clientes y amigos que fueron parte todo este tiempo. Algunos compartirán nuestra tristeza, otros tal vez no. Pero nos vamos orgullosos del éxito construido".

Según la información a la que accedió El Destape, a los empleados los dueños del lugar le comunicaron la decisión del cierre a sus empleados por WhatsApp un rato antes que al público y sin mayores detalles.

También comentaron que los 70 trabajadores serían reubicados en otros locales gastronómicos que tienen los propietarios de OMI aunque aún no tienen mayores certezas de dónde, si será por la misma zona o si estarán bajo las mismas condiciones en cuanto a días y horarios, ya que no todos comparten la misma modalidad de bar/boliche.

El escándalo en OMI

El boliche tomó relevancia en las redes el último fin de semana cuando durante un festejo de cumpleaños se vivió un violento enfrentamiento entre varios jóvenes y empleados de seguridad.

Esto provocó la destrucción de maceteros en la vía pública, ataques a pedradas a un ventanal y hasta que una empleada termine herida. Los incidentes comenzaron dentro del lugar ubicado en Moreno al 100.

Cerca de la 1:30 de la madrugada ocurrieron los primeros roces entre algunas personas que celebraban un cumpleaños y otro grupo que también estaba en el lugar. Tras esto, según relató a SM Noticias uno de los involucrados, intervino el personal de seguridad del lugar y se llevó a uno de los grupos a fuera del boliche. Uno de los involucrados revoleó un vaso y le dio en la cabeza a una empleada.

Ya afuera comenzaron a revolear piedras y un macetero que rompieron hacia las ventanas. El personal de seguridad salió a la vereda, comenzó a los golpes y tres de los jóvenes terminaron heridos.