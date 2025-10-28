Importante empresa láctea fue tomada por sus trabajadores.

Una de las empresas lácteas más importantes del país sufre las consecuencias de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei y los trabajadores realizaron un acampe en contra de los despidos y el freno de la producción.

El mal momento de La Suipachense parece no terminar. Los trabajadores llevan dos meses de acampe en las instalaciones de la planta de Suipacha que está prácticamente inactiva.

En la fábrica ya casi no se produce leche y tiene paralizada la mayoría de la producción. Afirman que está a punto de quedarse sin luz ni gas por falta de pago y hay rumores de intención de venta por parte del grupo venezolano Maralac, dueño de la marca.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) buscan que la compañía derive en una cooperativa bajo control de sus trabajadores.

"Nuestras expectativas son que esta gente que vino a reventar la empresa se vaya de una vez por todas y le ceda la empresa a la gente que realmente la quiere levantar y quiere trabajar en ella", afirmó Mario Nelch, secretario adjunto de ATILRA.

Los trabajadores se movilizaron hasta el Juzgado N° 7 de Mercedes exigiendo una resolución judicial a favor del personal y denunciaron que la empresa despedir a los 140 trabajadores para después vender la compañía.

La palabra de la empresa en medio de la crisis de La Suipachense

"Esto es una toma forzada y muy perjudicial. Se apropiaron de las operaciones comerciales, financieras y logísticas, usurpando la planta y contraviniendo la dirección de la empresa", sostuvo por su parte Carlos Fernández, delegado del grupo empresario Maralac.

También aseguró que los gerentes fueron amenazados y que la intervención gremial es la verdadera causa de la caída en la producción. Calificó al hecho como "desproporcionado" y que hoy hay "una anarquía" en la empresa.

Los trabajadores tomaron la planta en julio luego de que se acumulara una importante deuda salarial y no obtuvieran respuesta por parte de los dueños. Además, los proveedores dejaron de entregar insumos por la misma razón. También se están por quedar sin el servicio de luz y gas por la falta de pagos.

La Suipachense llegó a operar con hasta 250.000 litros de leche diarios, pero el año pasado ya rondaba los 40.000 litros en un contexto de fuerte caída de consumo. Hoy ese volumen se redujo a cero.