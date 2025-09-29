Este lunes 29 de septiembre, el presidente Javier Milei visitará la ciudad de Ushuaia, en el marco de su campaña rumbo a las elecciones legislativas 2025, en medio del acuerdo de salvataje de Estados Unidos. El mandatario llegará con su comitiva y estará todo el día en la capital fueguina, donde se prevé una caminata junto a vecinos. La visita se inscribe en una serie de recorridas que Milei viene realizando por distintas provincias del país, un formato inusual en este tramo de la campaña electoral. En tanto, el gobierno avanza con los detalles del salvataje de Estados Unidos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se refugia en las provincias para hacer campaña en medio del salvataje de EE.UU
En VIVO - Actualizado hace 29 minutos
Tras ele acto en Córdoba en el que lanzó la campaña nacional y luego de su paso por Estados Unidos, Milei retoma la recorrida por el país.
Hace 1 hora
Milei y Caputo ratificaron a cuatro directores en el Banco Central
El Poder Ejecutivo oficializó la designación en comisión de cuatro directores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos mandatos habían vencido el 23 de septiembre pasado. La medida quedó plasmada en el Decreto 691/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Los funcionarios ratificados en sus cargos son Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.
Cada uno de ellos tendrá mandato hasta el 23 de septiembre de 2031, conforme al período de ley previsto en la Carta Orgánica del BCRA.
Los cuatro directores ya habían sido designados en comisión en 2024, mediante los decretos 69 y 114. Con el nuevo decreto, el Gobierno vuelve a nombrarlos provisoriamente, aunque para que sean nombrados de manera permanente se requeriría del acuerdo del Senado.
Hace 2 horas
El costo oculto del “rescate”: el interés de EE.UU. sobre los recursos estratégicos
El Gobierno nacional repite el libreto ya conocido de Macri y el FMI: deuda, ajuste y entrega. Mientras el Norte concentra beneficios, la Argentina se convertiría en proveedor subordinado de litio y energía, hipotecando su desarrollo. En el Sur Global se encuentra el 70% de las reservas mundiales de minerales para energías renovables.
Con la crisis cambiaria en aumento, el Gobierno Nacional fue en busca de un nuevo "salvador": la ayuda financiera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si bien por ahora se trata solo de anuncios sin ninguna precisión de cuándo y cómo se concretarían, lo cierto es que el oficialismo logró calmar, por el momento, las tensiones de cara a las elecciones de octubre. No obstante, tras conocerse la batería de anuncios, también quedó en evidencia que –aunque el oficialismo lo niegue- nada es gratis y la injerencia norteamericana en la economía nacional va en aumento: la administración Milei reinstauró en tres días las retenciones al agro –algo que molestaba a los "farmers" yanquis- y volvió a escena el cepo cambiario, mientras busca mayor apoyo político –otra exigencia del Norte- con el llamado al Consejo de Mayo.
Hace 2 horas
En medio de rumores sobre la base militar, Milei elige arrancar la campaña en Ushuaia
En su paso por la ciudad fueguina, el Presidente visitará la planta de electrodomésticos Newsan. Además, participará de una caminata con sus candidatos para Diputados y el Senado.
El presidente Javier Milei visitará mañana la ciudad fueguina de Ushuaia, en una nueva actividad de campaña que protagonizará con intención de respaldar a sus candidatos locales. En La Libertad Avanza (LLA) trabajan para concretar el desembarco del mandatario en otras diez provincias más.
Hace 2 horas
La oposición planifica otra semana de frenos a los Milei en el Congreso
En el Senado, se prepara una sesión para el rechazo a los vetos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. En Diputados, continúa el análisis del Presupuesto, pero se planifica para la próxima semana. Más malas noticias para Karina Milei.
El Congreso puede volver a ponerle límites a Javier Milei esta semana. La oposición planifica sesiones en Diputados y el Senado, en las que puede bajar dos vetos del presidente a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. En las dos cámaras tienen en la mira la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de las presuntas coimas.
Hace 3 horas
Con Bessent no alcanza: Milei deberá decidir entre devaluación o cepo
Los 20.000 millones de dólares anunciados hasta ahora por Scott Bessent no alcanzarán para cubrir los vencimientos de deuda del Gobierno, que se enfrentará a un dilema sobre cómo cubrirlos.
Javier Milei respiró aliviado tras el anuncio de un salvataje por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, los analistas económicos advierten que el Gobierno solo compró tiempo pero no una solución, ya que los montos en juego no alcanzarán ni remotamente para hacer frente a los vencimientos de deuda de 2026 y 2027. Por eso, el Presidente tendrá que enfrentar más de un dilema para resolver cómo conseguir los dólares que faltan. Especialmente, si devaluar o restablecer un cepo más fuerte a las personas físicas.