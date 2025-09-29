Milei se refugia en las provincias para hacer campaña en medio del salvataje de EE.UU

El Poder Ejecutivo oficializó la designación en comisión de cuatro directores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos mandatos habían vencido el 23 de septiembre pasado. La medida quedó plasmada en el Decreto 691/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Los funcionarios ratificados en sus cargos son Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.

Cada uno de ellos tendrá mandato hasta el 23 de septiembre de 2031, conforme al período de ley previsto en la Carta Orgánica del BCRA.

Los cuatro directores ya habían sido designados en comisión en 2024, mediante los decretos 69 y 114. Con el nuevo decreto, el Gobierno vuelve a nombrarlos provisoriamente, aunque para que sean nombrados de manera permanente se requeriría del acuerdo del Senado.