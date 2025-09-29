Marcela Pagano, contundente: "Espert debe dar un paso al costado"

La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano aseguró que no se puede "apañar la narcopolítica" y consideró que "(José Luis) Espert debe dar un paso al costado", en medio del escándalo por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico Fred Machado.

"Una cosa es la acusación de Espert y otra son los elementos probatorios", expresó Pagano en El Destape 1070, y continuó: "Hay elementos probatorios sólidos, como el informe de la SEC, que no tiene que ver con algo local, que se va sumando, y que tomo conocimiento, como todos, a través de publicaciones periodísticas o a través de una denuncia que se informó públicamente".

Luego, Marcela Pagano sentenció: "Lo primero que quiero manifestar es la postura que tengo como diputada y la postura que tiene mi bloque: nosotros consideramos que no podemos apañar la narcopolítica".

"Lo primero que quiero manifestar es la postura que tengo como diputada y la postura que tiene mi bloque: nosotros consideramos que no podemos apañar la narcopolítica", insistió Marcela Pagano, quien consideró: "Yo, particularmente, considero que, si vamos a dirimir la ética y la moral, no quiero discutir si tiene que estar al frente o no de una Comisión, yo quiero discutir si tiene que estar ocupando una banca". "Nosotros consideramos, desde el bloque Coherencia, que esta discusión se debe discutir en el pleno", agregó.

La discusión del Presupuesto 2026

Además, la legisladora nacional dio su visión sobre el debate por el proyecto de ley de Presupuesto 2026, presentado por el Gobierno semanas atrás. "No queremos el oportunismo político de trabar la Comisión de Presupuesto porque todos los gobernadores están pidiendo que se discuta el Presupuesto", sostuvo.

"El miércoles que se discuta lo que se tiene que discutir, que son los números de la planilla que presentó el Gobierno, lo otro, que se discuta en el pleno", sumó Pagano.