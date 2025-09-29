Quién es Román Huespe, el candidato que busca desafiar al mayor aliado de Milei con las SAD en el fútbol argentino

El próximo 19 de octubre, una semana antes de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en todo el país, los socios de Talleres de Córdoba elegirán al que será presidente del club por los próximos cuatro años. Los casi 70.000 socios que tiene la institución de Barrio Jardín, que atraviesa un complicado presente en el fútbol argentino (está a cinco unidades del último puesto en la tabla anual, que condena al equipo que lo ocupe a descender a la Primera Nacional), definirán si ratifican al empresario Andrés Fassi en el cargo o si se inclinan por Román Huespe, su principal competidor en estos comicios.

Huespe, de 52 años, es licenciado en Administración de Empresas y encabezará la lista "Talleres Somos Todos" que realizó su presentación oficial el pasado 23 de septiembre. El ex Director de Centros Deportivos de la Subsecretaría de Deporte y Recreación de la provincia bajo la gestión de Martín Llaryora, de íntima relación con el legislador Miguel Siciliano (quien también es candidato a diputado nacional), buscará competir con el 'Zorro', uno de los principales aliados del presidente Javier Milei en el ambiente del fútbol y uno de los principales impulsores de la inserción de las Sociedades Anónimas Deportivas en nuestro país.

Las críticas de Huespe en Talleres a Andrés Fassi, el principal aliado de Milei en el fútbol argentino

A pesar de que el estatuto del club no se lo permitía, Fassi introdujo modificaciones para poder presentarse una vez más como candidato en estas próximas elecciones y alargar su mandato, el cual lleva ya 10 años. Huespe acusó a la dirigencia actual de alejar a los socios, de quienes considera que "necesitan volver a ser parte de la vida del club", a la vez que resaltó que su lista está integrada por personas largamente vinculadas a la 'T' y pertenecientes a diversas agrupaciones: "Siempre estuvimos desde adentro construyendo, ayudando para el club. Buscamos ofrecer una gestión probada, porque hemos formado parte de distintos momentos de la historia de Talleres, pero siempre con representación y participación", acotó.

En los últimos meses, el presente del equipo cordobés fue en decaída: a falta de seis fechas para el final del Torneo Clausura, está a tan sólo cinco puntos de quedar último en la tabla anual. Por su parte, Fassi, quien el año pasado se había posicionado como un férreo opositor a la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, recientemente salió a pedir disculpas públicas por su accionar. "La situación deportiva de ahora no es casualidad. Es un proceso que viene de años anteriores, en los que dejamos de tener planificación y previsión, y rompimos lazos con jugadores, representantes y otras instituciones", sentenció Huespe.

El ex funcionario municipal no esconde su faceta política, uno de los aspectos más criticados por los que apoyan al oficialismo: "Vengo de la política y considero que uno de los problemas que tiene Talleres es no tener una mirada política. Tenemos que tener relaciones y vínculos con todas las instituciones, no como sucede ahora, que estamos peleados con todos".

El acto de lanzamiento de "Talleres somos todos" del pasado 23 de septiembre.

Las principales propuestas de Román Huespe como candidato a presidente de Talleres

El proyecto clave en la plataforma de Huespe es la creación del puesto de Director Deportivo, una figura que él considera que está "mezclada con la del presidente", con el objetivo de profesionalizar la estructura existente y potenciar el trabajo en las divisiones inferiores. Además, propone la formación de subcomisiones para "que colaboren y lleven adelante la gestión", buscando una mayor participación de los socios en el día a día, y mecanismos de transparencia institucionales para cualquier modificación en el estatuto y para las transferencias de jugadores.

Para las elecciones del próximo 19 de octubre, Román Huespe estará acompañado en su lista por figuras como los hermanos Marcelo y Matías Brusa, Osvaldo Tahan, José Tanus Rufeil, Daniel Quinteros, Gachi Martínez, Matías Del Pino y Mario Brito, junto con el apoyo de los exjugadores David Díaz y Santiago del Sotto. Competirá contra la lista oficialista de Fassi y con “Talleres es de su gente” de Adrián Gruppi.