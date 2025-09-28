El peronismo ya supera por lo mínimo a La Libertad Avanza, pero Milei dejó de caer

Los primeros sondeos que se van conociendo luego de la impactante victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires muestran que el peronismo se revitalizó y, sumando sus distintas presentaciones, ahora se adelanta las mediciones nacionales con porcentajes que van del 35 al 40% mientras que La Libertad Avanza se asienta en alrededor del 35 al 30%, casi en empate técnico. En la batalla bonaerense, clave para el número nacional, Fuerza Patria repetiría el triunfo, pero por menor margen que los 14 puntos de septiembre. Si bien el presidente Javier Milei se mantiene en su pico de imagen negativa, dejó de mostrar las caídas pronunciadas de los últimos dos meses. "Da la sensación de que llegó a su piso, mantiene un núcleo duro, pero menor al de otros tiempos", explicó Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero.

La derrota en el balotaje de 2023 dejó al peronismo en shock, con diferencias internas respecto al camino a seguir. Se combinaron luego algunas variables. El respaldo al Gobierno comenzó a desinflarse al compás de una economía que no repunta y la baja se acentuó con los audios de las coimas en Andis, un duro impacto para quienes habían votado una opción "anticasta". La inesperada diferencia que consiguió Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses -efecto del tan discutido desdoblamiento- sirvió para inyectarle entusiasmo al peronismo de todo el país. En algo que coinciden los encuestadores consultados es que hoy el simpatizante peronista muestra más ganas de ir a votar que el de La Libertad Avanza, desencantado de la coyuntura.

Los consultores se resisten a analizar la cuenta nacional por varias razones. Una es acerca de cómo medir el voto peronista. En 13 provincias existirá la denominación Fuerza Patria y en 11 no, algunas de ellas decididamente contraria a la conducción central kirchnerista como en Tucumán o Mendoza.