Antes del escándalo que vincula a Espert con un narco, el propio Milei acusaba a su candidato por coimas

Mucho antes de que saliera a la luz el escándalo vinculado al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) con el argentino acusado de narcotráfico Fred Machado, el propio Javier Milei le había lanzado una denuncia pública a quien hoy es su cabeza de lista en provincia de Buenos Aires rumbo a las elecciones de octubre: dijo que lo había intentado sobornar con 300 mil dólares para bajar su candidatura a diputado.

En 2020, cuando Milei recién anunciaba su lanzamiento a la política, lo hizo en una conversación vía streaming junto a Espert, quien por entonces era no solo su compañero político, sino su amigo. "Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo…”, proclamó con su clásica exaltación.

Ambos tenían un gran vínculo y habían llegado a un acuerdo para las legislativas de 2021 en representación del espacio Avanza Libertad: Espert sería candidato en PBA y Milei haría lo mismo en CABA. Sin embargo, algo falló, como lo contó el propio jefe de Estado en innumerables oportunidades antes de reconciliarse.

El libertario "contó la anécdota una decena de veces, no solo en confianza, sino en algunas ocasiones, incluso en eventos y sets de televisión”, reveló Juan Luis González en El Loco, la biografía no autorizada del Presidente. Y señaló: “Es sobre el día en que rompió relaciones con Espert. Fue a mediados del 2021, poco antes de su formal debut político. Para ese momento la relación Milei–Espert estaba explotada”.

De acuerdo a la versión del actual jefe de Estado expuesta en el libro, su viejo aliado lo quería convencer de correrse de la contienda porque había crecido demasiado en las encuestas, y le estaba empezando a sacar votos a la lista del PRO en territorio porteño. “Estaba la plata arriba de la mesa. Y ves los miles de dólares ahí y tenés que decidir. Querían que me corra”, le contó Milei a Alejandro Fantino durante una entrevista, un año después, aunque cuidando de no mencionar a su ex amigo, que le había hecho la propuesta.

Después de ese entredicho, rompieron su vínculo. El libertario fue igual como candidato e hizo una buena elección en Capital: sacó 17 puntos que lo posicionaron como tercera fuerza en el distrito y le dieron el empuje para todo lo que vino después. Fue el debut de su actual sello, ya que tras pegar el portazo en Avanza Libertad, realizó un nuevo plagio y creó La Libertad Avanza.

La tensión creció: el referente de LLA publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que agrupaba a su exsocio político en la vereda de los “socialistas” en contraposición con él mismo. “Liberalismo versus socialismo, nunca fue tan claro”, se lee en el posteo. La respuesta de Espert no se hizo esperar: "Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre", ironizó.

Tras la incorporación de Espert al bloque de Juntos por el Cambio en Diputados en 2023, Milei salió con los tapones de punta: "Decide estar con la casta. Es una decisión que yo no tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas y lo único que les importa es llegar al poder para tener cargos y no transformar a la Argentina. El PRO está condenado al fracaso. Nunca sería parte de algo que va a fracasar", aseguró en declaraciones radiales el libertario, quien llegó al poder y lo primero que hizo fue incorporar a la fórmula de Patricia Bullrich - Luis Petri a su Gabinete.

Antes de sumarse a las "Fuerzas del Cielo", el propio Espert tildaba a Milei de ser "un liberal no serio" y "populista". Como los dos en el fondo son gente pragmática, sus caminos volvieron a cruzarse. Saldada la discusión sobre quién lidera y quién acompaña, el mandatario nacional lo recibió en la Casa Rosada, le ofreció la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados a cambio de su incorporación al espacio. Terminaron abrazados y saltando, en un pequeño pogo improvisado. “Profe, bienvenido a las Fuerzas del Cielo”, escribió el Presidente en su cuenta de X.

El video sobre Fred Machado que compromete a José Luis Espert: "Muchas gracias"

Este domingo, distintos medios como Perfil y Diario Ar revelaron que Espert aparece mencionado en la contabilidad paralela de una socia de Machado en EE.UU. como presunto receptor de U$S 200.000 de un fideicomiso investigado por compraventa irregulares de aviones. Sin embargo, la investigación tiene una posible hipótesis vinculada al tráfico de drogas.

En ese marco, salió a la luz un video de archivo en donde el hoy candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza para las elecciones 2025 en Buenos Aires le agradecía a Machado por haber prestado su avión para un viaje de campaña en el marco de la presentación de su libro La Sociedad Cómplice.

El video data de 2019, cuando Espert era candidato a presidente por el frente Despertar, y ya se hablaba de los vínculos con Machado, hoy acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Allí, al comenzar su exposición, Espert agradeció personalmente a Machado por haber puesto a su disposición un avión que terminó utilizando para toda la campaña presidencial. El criminal se encuentra detenido en la provincia de Río Negro desde abril de 2021, a la espera de que se defina su extradición para enfrentar cargos que podrían costarle la cadena perpetua.

Bajo la fachada de su empresa de aviación South Aviation, con sede en Florida, Federico Andrés "Fred" Machado, de 53 años, es acusado de orquestar una compleja operación criminal. Según la justicia estadounidense, su modus operandi consistía en comprar aviones de manera fraudulenta, utilizar registros falsos para ocultar su titularidad y luego trasladarlos a países como Colombia, Venezuela o México para contrabandear grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

La escala de la operación era masiva. Las investigaciones lo vinculan con el hallazgo de 1.556 kilos de cocaína en un avión abandonado en México y con más de 2.5 toneladas de la misma droga incautadas en un jet en Guatemala.