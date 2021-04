Espert atacó a Clarín: "Operaciones y calumnias por todos lados"

El ex candidato a presidente José Luis Espert atacó al diario Clarín por una noticia falsa que aseguraba que el integrante del partido liberal Ricardo López Murphy le había pedido explicaciones por la supuesta financiación de su campaña con dinero del narcotráfico.

Espert mostró un mensaje que le envió López Murphy donde sostiene que nunca hizo ninguna afirmación que pusiera en duda su vinculación con el narcotráfico y le permitió que haga público el comunicado en caso de que lo crea necesario.

La nota de Clarín aseguraba que López Murphy había desatado una interna en el partido liberal al exigir explicaciones a Espert por los presuntos aportes del narcotráfico a su campaña en 2019.

Espert quedó salpicado por la detención de Federico "Fred" Machado, apresado hace 11 días en Neuquén, en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cayó en el aeropuerto neuquino, acusado de presunto lavado de dinero y tráfico de estupefacientes en Estados Unidos.

Machado es un empresario que fue vinculado a Espert durante la campaña de 2019, cuando el economista se postuló para presidente. Fue visto en un acto suyo en Río Negro y le facilitó un avión para trasladarse. El propio ex candidato le agradeció en un acto público.

Espert no dio explicaciones de su vinculación con Machado y sólo se limitó a dar a entender que no era una acusación real. "Mi DDJJ está en OA, la del Partido Unite en Justicia Electoral. Pero a veces me financian los K, otras Duhalde, los narcos o Larreta. Hace meses me mataron en accidente de tránsito y ahora dicen q estoy internado con mi COVID en La Matanza. Sigan inventando. Nosotros avanzando!", escribió.

Espert con Covid

Espert informó el 23 de abril que dio positivo de coronavirus luego de hisoparse por ser contacto estrecho. Si bien no dio detalles en relación a la sintomatología que lo atraviesa por estar contagiado de la enfermedad, parece encontrarse bien de salud y se mantendrá aislado en su domicilio hasta dejar atrás el cuadro.

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial informó: "De acuerdo a los protocolos, me hisopé y di COVID positivo". Y agregó: "Ahora cumpliré con el aislamiento y retomaré mis actividades cuando reciba el alta médica para seguir defendiendo las ideas de la libertad y el sentido común. ¡Gracias a los que se preocupan por mi salud!".

Durante los últimos días, Espert debió suspender su gira por diferentes ciudades en campaña política. Por medio de Twitter, había expresado: "Hoy iba a visitar Chivilcoy pero no fue. Anoche mi esposa me comentó por teléfono que iba a hisoparse. Por precaución volví temprano a Buenos Aires y al llegar me enteré que su resultado fue positivo". Ya en ese momento había avisado que se mantendría aislado por 10 días.