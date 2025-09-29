Convocan a una gran movilización para exigir que el Senado baje los vetos de Milei

La comunidad del Hospital Garrahan y trabajadores de universidades nacionales preparan una gran movilización para el jueves 2 de octubre, fecha en que el Senado podría tratar los vetos del presidente Javier Milei a esos sectores.

En caso de que el Senado rechace los vetos de Milei, concretaría un nuevo golpe parlamentario al Presidente: hace dos semanas, fue la Cámara de Diputados la que rechazó por amplia diferencia los ataques de Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica.

En el caso del Garrahan, convocan a marchar tanto los dos sindicatos que tienen representación en el hospital como los familiares de pacientes. "El jueves 2 nos movilizaremos al Congreso, porque ese día tendría que sesionar el Senado para derrotar definitivamente los vetos a la emergencia en salud pediátrica y financiamiento universitario. Esta unidad con la docencia universitaria y el movimiento estudiantil es fundamental: una gran presencia popular en las calles es la garantía no solo para que el Senado derribe definitivamente estos vetos, sino también para continuar la lucha inmediatamente después", expresó en un comunicado Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan.

También realizó una convocatoria el colectivo Soy Garrahan, organización que nuclea a padres y madres de pacientes del principal centro pediátrico de la Argentina. "Necesitamos que el Hospital siga funcionando tal como hasta ahora ya que de él depende, ni más ni menos, el bienestar y la vida de nuestros hijos e hijas. El Garrahan es el pilar fundamental de toda la salud pediátrica argentina, este reclamo es tan federal como el hospital", expresaron en una gacetilla de prensa en la que anunciaron su participación en la protesta frente al Congreso.

La protesta de universitarios

En el Congreso, confluirán las protestas del Garrahan y de trabajadores universitarios, también atacados por las medidas del Presidente.

"Le reclamamos al Senado que insista con la ley de Financiamiento Universitario", indicaron desde la Conadu en las redes sociales, mientras que en la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que el jueves cesarán sus tareas a las 11 para ir a la Plaza de los Dos Congresos. También anunció su participación en la marcha la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).