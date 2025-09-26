Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

El Gobierno Nacional anunció la vuelta del cepo. El Banco Central impúlsará nuevamente la medida que restringe la compra de dólares, impidiendo a quienes compren dólares oficiales operar en dólares financieros por los próximo 90 días, es decir, hasta fin de año. Levantar el cepo era uno de los caballitos de batalla del mandato de Javier Milei, por lo que los memes no tardaron en inundar las redes sociales. Vale recordar, que la medida surge luego de la negociación por un préstamo con el Estados Unidos de Donald Trump.

Volvió el cepo: los mejores memes

Afiladísimos, los usuarios de X no tardaron en saltarle a la yogular a Javier Milei, quien durante los dos años que van de gobierno se jactó de haber levantado el cepo. "El CEPO volviendo a la Argentina porque el Mercado no se regulo solo", "Estados Unidos tomó el poder y lo obligó a Milei a volver al CEPO. ¿Libertad? Sólo para ellos. Las colonias obedecen", "Le meterieron cepo a los que compran dólar oficial antes de las elecciones".

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.

Volvió el cepo y se llenó de memes contra Milei: los mejores de X.