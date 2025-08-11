Milei se prepara para enviar al Congreso los proyectos que penalizan el déficit

El presidente, Javier Milei, se prepara para enviar al Congreso los proyectos que anunció el viernes en cadena nacional, vinculados a penalizar la aprobación de presupuestos con déficit cero. Además, la Cámara de Diputados será escenario esta semana de una nueva ofensiva opositora que buscará dictaminar los proyectos impulsados por los gobernadores. El objetivo es votar esas iniciativas, junto con el rechazo a los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad, en una sesión que impulsará para dentro de diez días.

Paralelamente, se inician las estrategias electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.