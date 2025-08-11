EN VIVO
Javier Milei presidente

Milei se prepara para enviar al Congreso los proyectos que penalizan el déficit

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El presidente, Javier Milei, se prepara para enviar al Congreso los proyectos que anunció el viernes en cadena nacional, vinculados a penalizar la aprobación de presupuestos con déficit cero. Además, la Cámara de Diputados será escenario esta semana de una nueva ofensiva opositora que buscará dictaminar los proyectos impulsados por los gobernadores. El objetivo es votar esas iniciativas, junto con el rechazo a los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad, en una sesión que impulsará para dentro de diez días.

Paralelamente, se inician las estrategias electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales.

Sumidas por el ajuste de Milei, las universidades no arrancan el cuatrimestre

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento, que Javier Milei ya anticipó que vetará. Los trabajadores ya se preparan para "enfrentar" el veto.

Este lunes debería comenzar el segundo cuatrimestre en la mayoría de las universidades nacionales. Debería, pero ninguna abrirá sus puertas, ya que los gremios docentes y no docentes realizarán un paro por 24 horas, en el marco de las dos semanas de visibilización de la crisis universitaria que pautaron. A días de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva ley de financiamiento universitario, los trabajadores piden una rápida confirmación del Senado y ya anticipan que tendrán que salir a las calles para "enfrentar el veto" del presidente Javier Milei

Mientras Milei hostiga por cadena, la oposición sigue presionando en Diputados

Herido, el Presidente repudió al Congreso por aprobar leyes que, según él, atentan contra un supuesto "déficit cero". La Cámara Baja, en la última sesión, programó un temario para las comisiones impulsado por la oposición.

Mientras Javier Milei volvió a expresar su rechazo al Congreso, Diputados avanzará en una agenda de comisiones forjada a base del acuerdo de distintos bloques de la oposición en la sesión del miércoles pasado. El temario incluye iniciativas que el Presidente y La Libertad Avanza (LLA) rechazan: la comisión investigadora $Libra y dos proyectos impulsados por los gobernadores.

Milei se prepara para enviar al Congreso los proyectos contra el déficit fiscal

El presidente, Javier Milei, ultima los detalles para enviar al Congreso los proyectos contra el déficit fiscal que anunció el viernes pasado en su cadena nacional.

 

Se trata, por un lado, del proyecto que busca penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit.

 

Y, por el otro, de un proyecto que busca prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, según detalló.

 

Según trascendió, los textos borradores de ambas leyes serán enviados en las próximas horas al Parlamento, en donde La Libertad Avanza buscará su aprobación.

