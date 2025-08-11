Javier Milei volvió a defender el ataque que hizo contra Ian Moche

El presidente Javier Milei respondió a la denuncia de Ian Moche, el nene autista de 12 años que semanas atrás presentó un pedido para que el jefe de Estado borre un posteo en el que lo atacaba. En su argumento, el libertario negó que su cuenta de X fuera una cuenta "oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional".

En la defensa que presentó ante la Justicia, el Presidente declaró que no hizo "acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa ilegítima", así como aseguró que "la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del actor", en referencia a Ian Moche.

Además, negó que "el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo". Milei sostuvo que la publicación en la que insultó a Moche y al periodista de La Nación Más Paulino Rodrígues está protegida "por la libertad de expresión". "Lo primero que cabe destacar, a modo de síntesis de los planteos que se desarrollarán a lo largo de esta presentación, es que, si hipotéticamente se entendiera que se me ha demandado a título personal, el amparo igualmente debe ser rechazado, pues el tweet que motiva la demanda, que no es un acto estatal, es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constituciona", expresó.

"El tweet claramente fue una opinión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público, y por ello goza de la máxima tutela constitucional que pueda darse a una expresión", agregó.

La respuesta de la defensa de Moche

En diálogo con Radio 10, el activista autista señaló que le "encantaría" reunirse con el presidente. En paralelo, el abogado que lo representa, Andrés Gil Domínguez, expuso el "cinismo" de la presentación de Javier Milei y de la que hizo el Estado Nacional. "El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, argumentó que la cuenta de X con la tilde gris no es una cuenta oficial sino particular del Presidente, debido a que el carácter institucional de la misma lo otorga exclusivamente la red social, soslayando por completo el sometimiento a dicho régimen por parte del señor presidente Javier Milei y los efectos que producen los actos propios. A esto se suma la postura adoptada oportunamente por el Fiscal y el juez de la causa sobre el tema", comenzó el tuit de Gil Domínguez, y siguió: "El Señor Presidente Javier Milei, en su contestación, fijó su domicilio en la residencia presidencial de Olivos asumiendo de esta manera su carácter de Presidente, descartando ser un mero particular y entrando en directa contradicción con la postura asumida por la Procuración del Tesoro de la Nación.

"En sus fundamentos, invocando profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que ejerció la libertad de expresión, que no puede ser censurado y que si Ian es un activista debe soportar los intercambios que se generan en el debate público. Desconoce esta postura que la protección especial otorgada a la libertad de expresión como derecho fundamental y como derecho humano tiene como principal objeto proteger a los particulares frente al poder y no al poder frente a los particulares, especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista", añadió Gil Domínguez al desarrollar su opinión sobre la respuesta de Milei.

El abogado subrayó que las dos presentaciones "destilan el mismo cinismo", ya que afirman que "en ningún momento" Javier Milei "realizó expresiones agraviantes respecto de Ian. "Si esto fuera cierto y sincero hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X. Esto nunca aconteció. La causa entró a sentencia. El juez debe resolver en 48 horas. La sociedad global observa con expectativa como se resolverá este primer capítulo", concluyó.