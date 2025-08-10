Repudiable: Javier Milei hace campaña con un video falso de Kicillof

El Presidente, junto a integrantes de la Libertad Avanza, viralizaron un video falso de Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei compartió en sus redes un video fake de Axel Kicillof con la intención de dejar mal parado al gobernador de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones. El accionar se repitió en todo el "aparato digital" de La Libertad Avanza, ya que hasta el vocero, Manuel Adorni, difundió el clip falso.

Ante la viralización, Gabriel Sued compartió el video sin edición de la entrevista que le hizo al mandatario bonaerense en su programa de radio ¿Cómo la ves?, el último sábado. "¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero", aclaró el periodista este domingo.

Javier Milei compartió el video editado en su cuenta de X (exTwitter).

Ante esto, el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respondió al mandatario y repudió la fake news del gobierno libertario: "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing".

"Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su "inteligencia artificial" no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", apuntó.

Qué dice el video verdadero de Axel Kicillof vs. el fake de Milei

El video que viralizó La Libertad Avanza muestra la edición de una respuesta de Axel Kicillof ante la pregunta de una periodista sobre qué propone o dice el peronismo ante Milei, el gobernador responde (falsamente) que “hoy no tiene una propuesta”. Sin embargo, se trata de una respuesta editada y falsamente difundida ya que se conoció el video real en el que Kicillof contesta que “lo que dice el peronismo te diría son las prioridades, los objetivos” y detalló: “Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei”.

“Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Después las medidas en concreto con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto, que ahora potencia Milei, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, como gendarme de la política económica para darte el refinanciamiento al próximo vencimiento. Son cuestiones muy profundas”.

“Si vos me decís, ‘¿Qué vamos a discutir ahora en este momento en el 25 de cara a Milei?’ y de cara a esta elección de septiembre y de octubre, lo que hay que hacer es ponerle un freno a estas políticas”, cerró en la entrevista en Futurock.