La Cámara de Diputados será escenario esta semana de una nueva ofensiva opositora que buscará dictaminar los proyectos impulsados por los gobernadores. El objetivo es votar esas iniciativas, junto con el rechazo a los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad, en una sesión que impulsará para dentro de diez días. Paralelamente, se inician las estrategias electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Diputados: la oposición desafía al Gobierno y avanza con proyectos de gobernadores
En VIVO - Actualizado hace 3 minutos
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 5 minutos
Milei está empantanado y el poder real lo pasa por arriba
La derrota sistemática de LLA en el Congreso inquieta al Círculo Rojo y acelera la necesidad de recambio político. Lobby cerealero, gobierno de las empresas y dudas de los gobernadores. Requiem para el macrismo y la derecha republicana.
El miércoles 6, en la previa de la megasesión donde La Libertad Avanza cayó derrotado en 12 votaciones seguidas, un directivo de la multinacional Louis Dreyfus se encargó de llamar por teléfono a los presidentes de todos los bloques y a varios diputados. Estaba interesado en un tema específico: quería impedir que Diputados tirara abajo el decreto 340/2025 que redactó Federico Sturzenegger para desregular la Marina Mercante y limitar el derecho a huelga.
Hace 1 hora
Tras la fallida cadena, Milei vuelve a negar relación del dólar con los precios: "Lección"
En un farragoso texto por Twitter, el Presidente insiste en que el alza de la divisa estadounidense no debería impactar en los precios. La contradicción con las súplicas del ministro de Economía, Luis Caputo.
Tras la cadena nacional en la que hostigó al Congreso, el presidente Javier Milei publicó un farragoso mensaje por Twitter para intentar explicar que el alza del dólar no tiene impacto en los precios.
Hace 1 hora
Burbujas de poder: el final del PRO y el futuro de Milei
La disolución del PRO en manos de La Libertad Avanza expone el derrumbe de una derecha que soñó con décadas de hegemonía y terminó subordinada a Javier Milei, en medio del avance de la investigación por la criptoestafa $LIBRA, tensiones con el Congreso, protestas en las calles y señales de que el capital político del presidente empieza a desinflarse como una burbuja.
Esta semana, después de veinte años, culminó uno de los experimentos políticos que dieron pulso al primer cuarto del siglo XXI en la Argentina: el PRO. Como había pasado hace algunas semanas del otro lado de la General Paz, el “acuerdo” con La Libertad Avanza se pareció mucho a una liquidación o la adquisición hostil de una compañía por otra: el nombre, el color, la campaña, los candidatos y los laureles por el triunfo van a ser todos de Javier y Karina Milei. El único rastro del partido que monopolizó durante 18 años el poder metropolitano y que hace menos de diez hacía ilusionar a la clase dirigente argentina con una dinastía neoliberal destinada a durar décadas, van a ser dos lugares entrables, el quinto y el sexto, en la lista para diputados nacionales, si los nombres propuestos caen bien en la Casa Rosada.