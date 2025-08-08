La súplica de Caputo a los empresarios por el traslado del dólar a precios: "Cambien el chip"

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó esta noche despejar dudas sobre si es sostenible el programa económico, en medio de las dificultades para acumular reservas, tras haber controlado la suba del dólar de la semana pasada. En ese marco, alejándose del manual libertario, cruzó a los empresarios y les suplicó que no trasladen el aumento de la divisa norteamericana a precios.

Con un dólar menos demandado en la última semana, pero con el temor por la fuerte suba mostrada en julio por la divisa estadounidense, Caputo insistió en que el plan económico del Gobierno previó los pasos para evitar la inflación.

Caputo defendió el esquema vigente, remarcó que el tipo de cambio ya no responde automáticamente a una lógica ascendente y aseguró que la disciplina fiscal es la base sobre la cual se asienta la estabilidad.

"Lo que hay que tratar de entender es que no hay emisión monetaria, ni por déficit ni por pasivos remunerados. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria", explicó.

Por otro lado, el funcionario debió salir a descartar modificaciones en el esquema cambiario luego de las elecciones, al responder que “no habrá ningún cambio, no va a pasar nada” en relación al actual esquema de flotación entre bandas establecido en abril tras la salida parcial del cepo.

Tras la suba del dólar, Caputo le habló directamente a los empresarios por la inflación

"Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad que se va a precios", advirtió el jefe del Palacio de Hacienda en declaraciones formuladas en el canal de streaming Carajo, donde volvió a oficiar de columnista.

El ministro de Economía pidió "cambiar el chip" y les recordó a algunos formadores de precios que "venimos de muchísimos años de una situación en donde no hubo competencia y la macroeconomía argentina estuvo desordenada. Había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación de la moneda y eso es, en definitiva, la contracara de la inflación".

Asimismo, entendió que se trata de "un aprendizaje importante para la sociedad, el empresariado y para todos" dejar de sujetarse al tipo de cambio: "Fueron décadas en donde garpaba hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto".

En ese marco, remarcó la situación de que los supermercadistas estarían rechazando lista de precios de proveedores argentinos con aumentos y pasan a comercializar productos internacionales a menor precio.

"Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio", dijo.

Supermercados y comercios en general empezaron a recibir en las últimas semanas las primeras listas con aumentos de precios, en una reacción similar a lo que ocurrió en abril tras la flexibilización del cepo. Pero, como confirmó El Destape, esta semana terminaron por rechazar la mayoría de las listas con hasta 9% de incrementos.