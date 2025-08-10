EN VIVO
CAME

Consumo por el piso: las ventas minoristas cayeron casi 6 por ciento

De acuerdo al relevamiento de CAME, los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 5,7% en julio frente a junio, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas.

10 de agosto, 2025 | 12.51

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2% interanual en julio, cayendo por tercer mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 5,7% en el séptimo mes del año frente a junio, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas.

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 0,5% en junio y el 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, “marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado”, precisó el reporte.

MÁS INFO

No alcanzó ni con cuotas y descuentos

“Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos”, indicó el relevamiento de CAME. Ante ese panorama, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online.

En este contexto, desde la organización precisaron que “las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto”.

MÁS INFO

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró”.

En julio, las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.

Uno por uno: ¿Cómo le fue a cada rubro?

  • Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 0,4% en la comparación interanual, a precios constantes, y mantienen en el acumulado un aumento del 10,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 5,6%.
  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 6,7% interanual en julio, pero suman un incremento del 8,5% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 3,1%.
  • Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 2,5% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 6,5%. En el intermensual se midió una baja del 4,5%.
  • Farmacia: las ventas mejoraron un 0,9% interanual y llevan un alza del 10,1% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 6,6%.
  • Perfumería: las ventas subieron un 1,8% interanual, y suman un incremento del 12,0% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo un descenso del 7,3%.
  • Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 1,9%, pero acumulan un crecimiento del 6,6% en el 2025. Por su parte, en el intermensual bajaron 2,0%.
  • Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 5,1% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 7,6%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,7%.
Trending
Recetas
Sabores de Tailandia en tu cocina: 3 recetas auténticas para probar en casa
Las más vistas