Consumo por el piso: las ventas minoristas cayeron casi 6 por ciento

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2% interanual en julio, cayendo por tercer mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 5,7% en el séptimo mes del año frente a junio, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas.

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 0,5% en junio y el 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, “marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado”, precisó el reporte.

No alcanzó ni con cuotas y descuentos

“Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos”, indicó el relevamiento de CAME. Ante ese panorama, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online.

En este contexto, desde la organización precisaron que “las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró”.

Uno por uno: ¿Cómo le fue a cada rubro?