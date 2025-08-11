Inflación en alimentos: la carne subió 1,4% y el pollo aumentó 4,4% en julio

Los precios de la carne siguen haciendo punta en la inflación de alimentos y bebidas. Los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una variación del 1,4% en julio 2025 con respecto al mes anterior. El incremento en los primeros siete meses del año fue del 31,2% y un 58,2% durante el último año. El precio del pollo fresco mostró una variación del 4,4% en el mes de julio 2025 con respecto a junio. Durante los primeros siete meses del año fue del 25,05% y comparando con los últimos doce meses el incremento fue del 51,7%, según el relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del -0,4% con relación al mes anterior. En los primeros siete meses del año fue del 8%. Y 57,9% versus julio 2024.

En los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico altos los precios de la carne vacuna variaron un 3% su precio. Los medios del 1,5%. Mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios aumentaron un 0,3%.

Categorías

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 1,3%, la carne de novillo 1,1%, la carne de vaquillona y ternera 1,06% versus los precios de junio. En promedio el precio de la categoría liviana de consumo minorista tuvo un aumento del 1,3% comparándolo con el precio del mes anterior.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna durante el mes de julio mostraron alzas en las siguientes zonas del AMBA relevadas: Sur de GBA, 3,5%; Capital Federal, 1%; Norte de GBA, 1% y Oeste de GBA, -0.01%. "Por punto de venta existen diferencias durante el último mes de julio, los precios variaron un 1,3%, con respecto al mes anterior en las carnicerías y supermercados", señala el informe de IPCVA.

Las principales alzas en precios promedio durante el mes de julio se dieron en la falda (3,1%), la picada y carnaza común (2,9%) y el peceto (2,6%). En cambio el corte con menor incremento en su precio fue la nalga (0,18%); y los que más ha caído su precio fueron el matambre (-1,5%), el asado de tira (-0,13%) y el cuadril (-0,12%).

Actualmente, cortes como el lomo, $2.706 (15,3%) y la colita de cuadril $86.5 (0,5%) tienen un precio superior en supermercados. En cambio el asado $1.777 (14,9%), la falda $2541.9 (32%), la picada común $2385.7 (31,8%), el peceto $346.7 (2.2%) y la carnaza común $ 2027.9 (22%) son más económicos en las grandes superficies.