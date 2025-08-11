Un ex funcionario macrista sorprendió con su definición sobre Mauricio: "Es un reverendo..."

Diego Guelar, ex embajador en China durante el macrismo, apuntó contra el titular del PRO, el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de ser un "reverendo hijo de puta".

Guelar dio esa respuesta en diálogo con Radio con Vos cuando la entrevistadora, Romina Manguel, le preguntó quién era el responsable de "poner el último" clavo al "cajón del PRO". "Mauricio Macri, sin lugar a dudas", contestó sin dudar.

"Para ser claro, lo voy a decir porque acá estamos entre nosotros, un reverendo hijo de puta", dijo al dar su definición sobre el titular del PRO. "No es muy diplomático, pero 20 años de haber conformado, primero, un partido municipal, porque así nace el PRO; después, un partido nacional, con representación en prácticamente todos los distritos...", consideró.

Más críticas a la alianza de Macri con Milei: qué dijo Vidal

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, explícitamente en contra del acuerdo con La Libertad Avanza, no competirá en las elecciones de octubre. Sobre el reciente acuerdo entre su partido y el oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, dijo: "Es malo para el PRO, para la gente y para el país”.

Tras el 10 de diciembre, la ex gobernadora de Buenos Aires quedará afuera de su banca en la Cámara Baja. Y según afirmó, no le preocupa quedarse sin cargos legislativos de peso hasta al menos 2027. Vidal sostuvo, en una entrevista publicada en el diario Clarín, que la decisión de no ser candidata se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. La ex presidenta de la Fundación Pensar ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y les había comunicado que no participaría de las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.

"Creo que hay que construir el post-mileísmo. No hay que seguir construyendo contra algo, sino a favor de una Argentina con oportunidades reales", sostuvo Vidal y agregó: "Eso implica reformas profundas: educativa, para que los chicos aprendan; laboral, para que generar empleo no sea un costo imposible; impositiva, donde no haya tres impuestos que expliquen el 90% de la recaudación. Y también una Argentina donde no se insulte al que piensa distinto, sin opciones binarias ni obediencia ciega".