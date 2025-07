Vidal fulminó a Milei: "El ajuste no lo pagó la casta, fue la gente"

A poco más de una semana de sellar una alianza en provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza (LLA), la diputada del PRO María Eugenia Vidal realizó un duro diagnóstico del gobierno de Javier Milei y aseguró que "el ajuste no lo pagó la casta" sino que "lo pagó la gente". También, cuestionó que los jubilados y los trabajadores formales e informales "vieron caer su salario" en los últimos 18 meses y advirtió que "el que no tiene ahorros deja la prepaga o la escuela privada de los hijos" para afrontar gastos más esenciales.

La diputada se muestra crítica de la gestión nacional y lo deja expuesto en los informes mensuales de la Fundación Pensar, la cual preside, y en los que se pone la lupa en el desempleo, los haberes jubilatorios como también la necesidad de inversión en infraestructura. "El ajuste no lo pagó la casta, el ajuste lo pagó la gente. Lo bancaron los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado pero no sabés si te va a alcanzar", dijo Vidal en diálogo con La Voz.

Para la exgobernadora bonaerense, desde que Milei asumió en Casa Rosada las familias "claramente pagan más cara la luz y el gas" y si bien lo encuadró como "cosas que había que hacer" también alertó que "cuesta mucho". "El que tenía ahorros gasta sus ahorros. El que no tiene ahorros deja la prepaga o la escuela privada de los hijos. El que no, resigna lo que no se puede resignar", subrayó.

En esta línea, Vidal planteó que "esa Argentina que hace un gran esfuerzo ahora necesita ver cómo sigue" la hoja de ruta. "No alcanza con bajar la inflación", sentenció y luego insistió: "Llegamos hasta acá, la pregunta es cómo seguimos".

Su posición sobre los jubilados

Sobre el aumento en las jubilaciones, coincidió en que se debe respetar el equilibrio fiscal que pide el Gobierno nacional pero exigió una "respuesta" para los adultos mayores. "Cuando el Presidente dice que la ley tiene que ser vetada porque alerta el equilibrio fiscal, tiene razón. Ahora, le estamos diciendo a los jubilados que no hay respuesta. Tampoco estoy de acuerdo”, afirmó.

Pese a su postura crítica, la diputada y presidenta de la Fundación Pensar -el think thank del PRO, que recientemente también elaboró un duro informe contra el Gobierno- reconoció que el programa económico libertario "no podría haber sido posible sin el apoyo" de su partido. "Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del Presidente, no sólo en mi caso sino de mis compañeros de bloque e igual en el Senado”, sostuvo.