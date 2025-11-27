Milei pidió enfrentar "al mal" con "una fuerza de igual magnitud"

El presidente Javier Milei volvió a tener un polémico posicionamiento al hacer referencia a la guerra de Medio Oriente y pedir que "al mal" se lo enfrente con "una fuerza de igual magnitud".

"Y en este conflicto nuestra posición siempre fue muy clara: mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano", planteó Milei durante su discurso en la DAIA.

Y siguió: "Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros los denunciamos con más ímpetu, porque al mal no se le puede responder con indiferencia, sino que se le debe enfrentar con una fuerza de igual magnitud, pero con sentido opuesto".